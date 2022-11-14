Поради для водіїв взимку: лайфхаки, які допоможуть впоратися з примерзшими двірниками та льодом
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Лайфхакі, щоб уникнути усіляких "сюрпризів" від зимової погоди
Зима та опалювальний сезон в Україні у 2022/2023 роках очікується однією з найпростіших, проте навіть такі умови можна пережити, якщо до них добре підготуватися. Ми вже ділилися різними порадами, як утеплити себе та свій будинок, а тепер хочемо розповісти, що робити власникам машин, щоб уберегти від морозів та холодів свій автомобіль.
Як зазначає lifehacker, ці прості поради допоможуть впоратися з різними зимовими "неподобствами". Наприклад, можна буде уникнути примерзлих двірників, замерзлих замків, льоду на склі, а також можна запобігти буксуванню.
Як доглядати машину взимку: корисні поради
- Щоб уранці не доводилося віддирати примерзлі двірники, надягніть на них шкарпетки або кладіть між двірниками і склом шматки картону.
- Якщо є можливість, паркуйте машину "обличчям" на схід, щоб ранкове сонце могло розтопити сніг на склі, і навіть трохи зігріло салон.
- Щоб не мучитися з кригою на склі, обробіть його спеціальною сумішшю: одна частина води на три частини харчового оцту. Також зі льодом на склі допоможе впоратися кухонна сіль: загорніть жменю солі в хустку і ніжно протріть вікна вашої машини до зникнення льоду.
- Крім цього запобігти льоду допоможе такий лайфхак – після того, як заглушите двигун, відкрийте на 5-10 хвилин усі двері машини, щоб тепло та волога залишили салон.
- Щоб замок не замерзав, впорсніть у нього трохи мастила WD-40. А якщо така проблема все ж таки трапилася, то відкрити замок допоможе впорскування медичним спиртом або санітайзером для рук.
- Щоб витягнути машину, що буксує на льоду, возіть із собою трохи наповнювача для котячого туалету. Насипте його під колеса і спробуйте виїжджати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити простий обігрівач своїми руками, який дозволить тримати у теплі руки та ноги.