Поради для водіїв взимку: лайфхаки, які допоможуть впоратися з примерзшими двірниками та льодом

Лайфхакі, щоб уникнути усіляких "сюрпризів" від зимової погоди

Зима та опалювальний сезон в Україні у 2022/2023 роках очікується однією з найпростіших, проте навіть такі умови можна пережити, якщо до них добре підготуватися. Ми вже ділилися різними порадами, як утеплити себе та свій будинок, а тепер хочемо розповісти, що робити власникам машин, щоб уберегти від морозів та холодів свій автомобіль.

Як зазначає lifehacker, ці прості поради допоможуть впоратися з різними зимовими "неподобствами". Наприклад, можна буде уникнути примерзлих двірників, замерзлих замків, льоду на склі, а також можна запобігти буксуванню.

Як доглядати машину взимку: корисні поради

Щоб уранці не доводилося віддирати примерзлі двірники, надягніть на них шкарпетки або кладіть між двірниками і склом шматки картону.

Якщо є можливість, паркуйте машину "обличчям" на схід, щоб ранкове сонце могло розтопити сніг на склі, і навіть трохи зігріло салон.

Щоб не мучитися з кригою на склі, обробіть його спеціальною сумішшю: одна частина води на три частини харчового оцту. Також зі льодом на склі допоможе впоратися кухонна сіль: загорніть жменю солі в хустку і ніжно протріть вікна вашої машини до зникнення льоду.

Крім цього запобігти льоду допоможе такий лайфхак – після того, як заглушите двигун, відкрийте на 5-10 хвилин усі двері машини, щоб тепло та волога залишили салон.

Щоб замок не замерзав, впорсніть у нього трохи мастила WD-40. А якщо така проблема все ж таки трапилася, то відкрити замок допоможе впорскування медичним спиртом або санітайзером для рук.

Щоб витягнути машину, що буксує на льоду, возіть із собою трохи наповнювача для котячого туалету. Насипте його під колеса і спробуйте виїжджати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити простий обігрівач своїми руками, який дозволить тримати у теплі руки та ноги.