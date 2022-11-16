Як підготувати побутову техніку до зимівлі на дачі: поради, які допоможуть уникнути поломок навесні

Обов’язково переконайтеся, що всі прилади відключені від електромережі

Дача — це місце де багато хто любить проводити час влітку, а ось на зиму перебираються у свої квартири. Однак часто у заміських будинках залишається зимувати багато різної побутової техніки, яка за час холодів та неправильного зберігання може зламатися. Але не варто переживати, адже ми розповімо, які маніпуляції варто провести, щоби після зими не довелося техніку ремонтувати?

Як приготувати до зими телевізори та холодильники, які зберігаються на дачі, пише Ukr.Media. Поради прості, але дуже ефективні.

Телевізор

Вийміть з пульта батареї, щоб узимку вони не потекли і не зіпсували прилад. Після цього від’єднайте всі кабелі, а сам телевізор поверніть у щільну суху тканину або папір. А навесні, перед тим як увімкнути пристрій, дайте йому зігрітися до кімнатної температури.

Холодильник

Холодильник знеструмте, розморозьте і насухо витріть. Дверцята залиште відчиненими, щоб у ньому не з’явився неприємний запах, а також цвіль.

Пральна машина

Якщо машина зберігатиметься в прохолодному приміщенні, просто від’єднайте її від електроживлення та просушіть. Злийте воду зі шлангів, почистьте лоток і протріть барабанну манжету.

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