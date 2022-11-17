Як зробити свічку без парафіну та воску за 5 хвилин: знадобиться всього два інгредієнти

Усі "матеріали" ви знайдете на своїй кухні.

У зв’язку з масовими обстрілами російськими військами енергетичної інфраструктури України українцям потрібно бути готовим до всього, і особливо до відключень світла. Щоб не витрачати заряд свого телефону на ліхтарик, або не садити батарейки на тому самому ліхтарику, як альтернативний варіант можна використовувати свічку. До чого купувати її не обов’язково, адже можна зробити своїми руками.

Джерело світла у вигляді свічки можна легко зробити за 5 хвилин маючи під рукою кілька доручених засобів з кухні. Парафін та віск вам не знадобитися, повідомляє Ukr.Media. Що і як робити читайте далі.

Як зробити свічку без парафіну та воску

Вам знадобляться — кам’яна сіль; рослинна олія; місткість для свічки, вата та матеріал для гніту (можна взяти зубочистки).

У місткість, яку ви взяли під свічку, насипте сіль і будь-яку олію щодо 1 до 1, і все перемішайте. Потім зробіть гніт. Наприклад, візьміть зубочистки і з’єднайте їх один з одним за допомогою скотчу або іншим способом до потрібної висоти гніту. Потім щільно обмотайте заготовку ватою. Верхній кінець гніту трохи занурте в масло, переверніть його і вставте сухим кінцем у "тіло" свічки. Готово!

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