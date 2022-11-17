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10 лайфхаків для зими, щоб зробити будинок теплішим та комфортнішим

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Взимку варто зберегти тепло Новина оновлена 17 листопада 2022, 08:29
Взимку варто зберегти тепло. Фото pmg.ua

Прості та корисні поради на кожен день

Є безліч лайфхаків, які допомагають людям впоратися із зимовими холодами та прожити цей період із комфортом. Частина з них спрямована на те, щоб будинок зробити теплішим і впоратися з зледенінням.

"Телеграф" зібрав добірку корисних та легкозастосовуваних засобів, які зроблять простіше зиму.

  • Лід на замерзлих ручках дверей можна розтопити за допомогою дезінфікуючого засобу для рук.
  • Спрей WD-40 може запобігти замерзанню замкової щілини.
  • Відкрити вже замерзлий замок можна нагрівати ключ за допомогою запальнички.
  • Запобігти обмерзанню лобового скла або вікон у неопалюваних приміщеннях можна за допомогою оцту.
  • Залишайте віконні штори та жалюзі відкритими вдень, щоб сонце природним чином нагрівало будинок.
  • Утеплити вікна можна пухирчастою плівкою — розбризкавши воду на вікно і приліпивши плівку пухирцями до вікна.
  • Покладіть шматок широкої фольги за радіатором чи обігрівачем. Він відбиватиме тепло назад у будинок.
  • Герметизуйте вікна, можна додати ущільнювач.
  • Щоб у коридорі не було калюж із-за снігу, покладіть у лоток каміння і ставте взуття на них – воно стече.
  • Використовуйте ізоляцію труб, щоб заповнити щілини під дверима.
Захист від протягів

Раніше "Телеграф" розповідав, що зима 2022-2023 в Україні очікується не дуже холодно. Але навіть у такому разі можна ґрунтовно замерзнути взимку як вдома, так і на вулиці – є способи уберегтися від цього.

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#Зима #Лайфхак