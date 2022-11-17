10 лайфхаків для зими, щоб зробити будинок теплішим та комфортнішим

Прості та корисні поради на кожен день

Є безліч лайфхаків, які допомагають людям впоратися із зимовими холодами та прожити цей період із комфортом. Частина з них спрямована на те, щоб будинок зробити теплішим і впоратися з зледенінням.

"Телеграф" зібрав добірку корисних та легкозастосовуваних засобів, які зроблять простіше зиму.

Лід на замерзлих ручках дверей можна розтопити за допомогою дезінфікуючого засобу для рук.

Спрей WD-40 може запобігти замерзанню замкової щілини.

Відкрити вже замерзлий замок можна нагрівати ключ за допомогою запальнички.

Запобігти обмерзанню лобового скла або вікон у неопалюваних приміщеннях можна за допомогою оцту.

Залишайте віконні штори та жалюзі відкритими вдень, щоб сонце природним чином нагрівало будинок.

Утеплити вікна можна пухирчастою плівкою — розбризкавши воду на вікно і приліпивши плівку пухирцями до вікна.

Покладіть шматок широкої фольги за радіатором чи обігрівачем. Він відбиватиме тепло назад у будинок.

Герметизуйте вікна, можна додати ущільнювач.

Щоб у коридорі не було калюж із-за снігу, покладіть у лоток каміння і ставте взуття на них – воно стече.

Використовуйте ізоляцію труб, щоб заповнити щілини під дверима.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зима 2022-2023 в Україні очікується не дуже холодно. Але навіть у такому разі можна ґрунтовно замерзнути взимку як вдома, так і на вулиці – є способи уберегтися від цього.