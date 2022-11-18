Що вдягнути, щоб не замерзнути навіть у лютий мороз: п’ять важливих правил

Одягайтеся відповідно і ви не замерзнете на вулиці у мороз

Зима не за горами, тому настав час так готуватися виходити на морозну вулицю, ніби доведеться вирушити у відкритий космос.

Різкий перепад температури дуже сильно впливає на наше самопочуття і стає стресом для організму, пише lifehacker. Щоб не замерзнути у люті морози, слід одягатись тепліше. Однак важливо дотримуватися п’яти простих правил.

Чим більше шарів, тим краще

Це створює додатковий повітряний прошарок, який утримує тепло. Краще буде не один товстий светр, а, наприклад, футболка з довгими рукавами та вовняний кардиган.

Джинси, навіть найщільніші, вас не зігріють

Не хочете носити утеплені штани або штани з тканини з додаванням вовни, зверніть увагу на термобілизну.

Бавовна — поганий варіант для зими

Краще підходять матеріали для білизни, такі як мериносова вовна, натуральний шовк і синтетика.

В'язані рукавиці краще рукавичок

Вони незручні, проте пальці грітимуть один одного і тому так буде тепліше.

Вибирайте синтетичну тканину, що не продувається і не промокає

Слід віддати перевагу рукавичкам на основі непродувної та непромокаючої синтетичної тканини. В’язані не підходять, вони можуть швидко промокнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою домашнього одягу не замерзнути у власному будинку.