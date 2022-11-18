Як доглядати кімнатні рослини в опалювальний сезон: два важливі правила

Найкраще переносять будь-які умови — доларове дерево, аглаонема та бромелія.

Справлятися із зимовими холодами, щоб прожити цей період із комфортом, потрібно не лише людям, а й рослинам. У період опалювального сезону, хоч би яким він був, домашні квіти також потребують піклування та правильного догляду, інакше вони просто загинуть. Що треба робити – читайте далі.

Нічого складного немає — головне виконувати лише два "правила", пише Ukr.Media. Далі розповідаємо — як поливати і куди ставити рослини, щоби взимку вони не загинули.

Як доглядати кімнатні рослини в опалювальний сезон

Полив — перш ніж поливати рослина, опустіть палець у ґрунт на глибину 2-3 см. Він повинен бути трохи вологим. Також про поливу вам підкажуть і листя рослин: якщо воно жовтіє, значить, полив потрібно обмежити. Якщо кінчики листочків підсихають і стають коричневими — поливайте частіше.

Свіжий душ — пил на листі заважає фотосинтезу, тому важливо протирати листя м’якою ганчіркою під час вологого прибирання. Якщо ви бачите, що рослина почувається погано, спробуйте помістити її у ванну на пару днів.

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