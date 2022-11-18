Землю накриє затяжна магнітна буря: коли чекати і до чого готуватися

У найближчі десять днів варто чекати одразу дві магнітні бурі

Найближчими днями Землю знову накриє магнітна буря середньої інтенсивності, яка триватиме кілька днів, а тому метеочутливим людям варто приготуватися до можливого погіршення самопочуття.

Як повідомляє Уніан, співробітники метеорологічних лабораторій повідомляють, що помітні збурювання почнуть відчуватися вже з суботи, 19 листопада, а потім переростуть у бурю слабкої інтенсивності, яка триватиме аж до вівторка.

Магнітні бурі є наслідком спалахів на Сонці, коли у космічний простір викидається багато енергії. У ці дні люди, які мають хронічні хвороби або підвищену чутливість до погодних умов, можуть відчувати погіршення самопочуття, перепади настрою, а також можливе підвищення ризику інфікування вірусними захворюваннями.

Саме тому про подібну сонячну активність фахівці намагаються попереджати заздалегідь, щоб вона не стала неприємним сюрпризом.

Як повідомлялося раніше, є прості способи полегшити своє самопочуття у дні особливо сильних магнітних бур. Це в першу чергу стосується підтримки здорового способу життя, але є рецепти простих настоянок, які допоможуть зняти неприємні симптоми.