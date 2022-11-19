Як правильно поливати кімнатні рослини в опалювальний сезон: поради, які допоможуть зберегти квіти

Прості поради, які допоможуть перезимувати вашим рослинам

У період опалювального сезону крім себе потрібно також добре подбати і про кімнатні рослини, якщо вони у вас є. Недостатній, а також надмірний полив може лише нашкодити вашій квітці, тому важливо знати, як правильно поливати вазони в опалювальний сезон, щоб вони легко його пережили.

Нічого складного немає, головне зважати на знаки, які дають самі рослини, пише Ukr.Media. Що робити – читайте далі.

Як правильно поливати кімнатні рослини взимку:

Перш ніж приступити до поливу, потрібно опустити палець у ґрунт на глибину двох-трьох сантиметрів. Якщо земля трохи волога, значить, рослина отримує достатню кількість води. Занадто сухий або вологий ґрунт говорить про проблему.

Також визначити проблему, допоможе листя. Якщо вони жовтіють, значить, полив потрібно обмежити, а якщо з’являються коричневі кінчики, що засохли — навпаки рослина вимагає більш частого і рясного поливу.

Обов’язково потрібно протирати листочки від пилу, адже він заважає фотосинтезу.

Також не слід ставити кімнатні рослини надто близько до опалювальних приладів, інакше квітка швидко висихатиме.

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