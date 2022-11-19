Як правильно поливати кімнатні рослини в опалювальний сезон: поради, які допоможуть зберегти квіти
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Прості поради, які допоможуть перезимувати вашим рослинам
У період опалювального сезону крім себе потрібно також добре подбати і про кімнатні рослини, якщо вони у вас є. Недостатній, а також надмірний полив може лише нашкодити вашій квітці, тому важливо знати, як правильно поливати вазони в опалювальний сезон, щоб вони легко його пережили.
Нічого складного немає, головне зважати на знаки, які дають самі рослини, пише Ukr.Media. Що робити – читайте далі.
Як правильно поливати кімнатні рослини взимку:
- Перш ніж приступити до поливу, потрібно опустити палець у ґрунт на глибину двох-трьох сантиметрів. Якщо земля трохи волога, значить, рослина отримує достатню кількість води. Занадто сухий або вологий ґрунт говорить про проблему.
- Також визначити проблему, допоможе листя. Якщо вони жовтіють, значить, полив потрібно обмежити, а якщо з’являються коричневі кінчики, що засохли — навпаки рослина вимагає більш частого і рясного поливу.
- Обов’язково потрібно протирати листочки від пилу, адже він заважає фотосинтезу.
- Також не слід ставити кімнатні рослини надто близько до опалювальних приладів, інакше квітка швидко висихатиме.
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