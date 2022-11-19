Китайський Новий рік 2023: коли починається і яка тварина стане головним символом

Цього разу у нас буде відразу дві тварини, що символізують наступний рік

Останній осінній місяць рухається до завершення, знаменуючи початок зими. Отже, незабаром ми наблизимося до зустрічі Нового 2023 року. Усім цікаво, рік кого це буде. Цього разу сувенірні лавки та святкові вітрини може завоювати одразу двійка звірів.

Ніч із 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року випадає на вихідні дні тижня – суботу та неділю. Тоді як східна традиція має змінну дату початку року. Коли настане Новий рік за китайським календарем і яка тварина є символом 2023 року, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".

Новий рік 2023: дата за східним календарем

Так званий Китайський Новий рік настане лише 22 січня 2023 року, а завершиться — 9 лютого 2024 року. Це одне з найголовніших свят у східній культурі. Наприклад, у Китаї прийнято на Новий рік (Свято Весни), прикрашати свої будинки ліхтарями та візерунками з паперу червоного кольору. Цікаво, що в країнах, які дотримуються цієї традиції відліку Нового року, настане 4721 рік, а не 2023-й. Прийнято, що новий рік випадає на другий місяць після зимового сонцестояння, тому щоразу китайці та низка інших народів відзначають нову дату свята.

Тварина – символ 2023 року

Традиції святкування Нового року за місячним календарем давно запозичили країни по всьому світу, зокрема Україна. І хоча ми традиційно зустрічаємо новий рік у ніч з 31-го на 1-е, символ – одна з 12 тварин – збігається з китайцями. Отже, символ 2023 року — Чорний Водяний Кролик. Востаннє цей звір із такими характеристиками до нас приходив у 1963 році. Однак зауважимо, що трактування неоднозначне, тому поряд із Зайцем символом 2023 року став Кіт. Чому виникла плутанина? Все тому, що у Китаї та Південно-Східній Азії трохи різні календарі. І якщо Китай символом 2023-го вважає Кролика, то В’єтнам — Кота. Так чи інакше характеристики цих тотемних звірів дуже схожі в обох календарях. Східний гороскоп визначає головну планету Нового 2023 року — Венеру, через що можливі й варіації щодо кольору — від чорного до темно-синього, синього і блакитного.

Чорний Водяний Кролик — символ 2023 року

Чорний Водяний Кролик: що означає символ 2023 року

Варто звернути увагу на кілька параметрів знака наступного року. Так, Вода – головний елемент 2023 року, що несе м’яку, заспокійливу енергію, колір води відповідно синій чи чорний. Кролик — соціальна істота, якій подобається допомагати іншим. Він швидше розрядить ситуацію гумором чи співчуттям. Але це не означає, що Кролик слабкий або тупий. Кролики люблять пригоди, завжди готові вирішити проблему або взятися за нове завдання.

За словами астрологів, напориста, а іноді й владна енергія Тигра зробила 2022 рік роком важкої роботи та змін, зосереджених на кар’єрі й фінансовому майбутньому. У 2023 році Кролик набагато менше стурбований цими аспектами життя, і наша колективна увага зміститься на інтелектуальні заняття. Настав час зосередитись на духовному житті. Є шанс сповільнитись, оцінити, звідки ми прийшли і куди ми хочемо рухатися далі.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Кролика. Серед щасливчиків 2023 року одразу троє зодіакальних персон.