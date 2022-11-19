Одягайся як швейцарець: прості поради, як підібрати одяг та взуття для зими

Швейцарці вважають за краще використовувати вовняні речі та носити практичне взуття

Зима в Україні має бути непростою і варто вивчити світові практики як справлятися з холодами. В одній із країн, відомих своєю морозною зимою, Швейцарії опалення в більшості будинків на найвищому рівні, але на вулиці температура мінусова. Особливістю цієї країни вважається вміння одягатись так, щоб можна було зняти зайве у приміщенні, але не мерзнути на вулиці.

Опис необхідного для життя в Швейцарії взимку багато хто починає з взуття. І це правильно — термочеревики тут багато хто носить навіть у містах. Зазначається, що краще мати м’які гумові підошви, оскільки інші стають твердими на морозі. Взуття повинне бути водонепроникним і з хорошим протектором, щоб сніг не забивався. Взуття у Швейцарії беруть не впритул. В особливо морозні дні місцеві жителі вкладають у взуття додаткову вовняну устілку.

Приміряти взуття радять на теплу шкарпетку при покупці. Шкарпетки є окрема тема для розмови. У сильні морози приватно носять не вовняні, а спеціальні лижні шкарпетки, які відводять піт і краще тепло тримають.

Зимові черевики мають бути теплими

Рукавички, шапки та шарфи — обов’язкова умова. Навіть якщо погода відносно тепла, швейцарці мають щось, що захищає вуха від вітру. Для жінок, наприклад, це пов’язка на голову із внутрішнім флісовим шаром. Місцеві мешканці мають кілька варіантів зимових рукавичок. Для міських поїздок менш громіздкі, а для виходу на природу непромокаючі та дуже теплі. Шарф часто замінюють снудом чи бафом, щоб швидко надіти через голову.

Піддівати щось обов’язково — це може бути термобілизна. У місті це може бути майка, а при виїзді на природу – термокостюм із довгими рукавами та штанинами. Повсякденний одяг у Швейцарії не сильно відрізняється від українського, але між курткою та основним одягом у холодний день швейцарці вважають за краще носити теплий і тонкий кардиган, а також мати запасний варіант на роботі, якщо раптом похолодає.

До корисних порад також відноситься використання крему для холодної погоди на відкриті ділянки тіла, щоб уникнути обвітрювання та обмороження.

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