Як висушити взимку білизну за лічені хвилини: маленький, але ефективний трюк

Висушити білизну взимку можна швидко та без сушарки

Як швидко висушити мокрий одяг у домашніх умовах, — про це ми писали неодноразово. Але що робити взимку, коли раптом не стане електрики і не можна буде скористатися сушаркою? Вихід є!

Обізнані домогосподині використовують одну маленьку хитрість, пише cpykami. Сушильний автомат точно не знадобиться.

Як швидко висушити білизну взимку

Встановіть сушарку поряд із радіатором. Поверх сушарки постеліть будь-яку тканину. Можна взяти звичайне простирадло. Край простирадла закиньте за радіатором. Накрийте за допомогою простирадла вологу білизну на сушарці з усіх боків. У такому вигляді речі висохнуть набагато швидше.

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