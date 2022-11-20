Без опалення в квартирах: 10 порад від британців, як зігрітися
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Нормальною температурою в будинках вважається близько +17 за Цельсієм.
У Британії завжди було непросто з опаленням — особливості острівного клімату привчили людей жити за нижчої температури у квартирах. Важливим фактором тут є спроба заощадити — у Великій Британії більшість будинків обладнані індивідуальними котлами і рахунки залежать виключно від рішення господарів.
2022 року через підвищення вартості близько чверті британців вирішили взагалі відмовитися від використання опалення. На думку британців ТОП-10 способів жити без опалення та зігрітися включають :
- Носити більше шарів
- Використовувати ковдри
- Пити багато гарячих напоїв
- Грілки або пляшки з гарячою водою
- Підкладати ковдри вниз
- Носити термобілизну
- Прийняти ванну чи душ
- Лягайте спати раніше звичайного
- Обмежити протяги
- Носити рукавички/шапку/шарф вдома.
Є також оригінальні рекомендації від людей, які живуть без опалення або максимально на ньому заощаджують. Наприклад, використовувати худі-ковдру. Плед із каптуром допомагає зберегти тепло у всьому тілі та не обмежує рух. А щоб не мерзли ноги, користувачі рекомендують домашні валянки. Жінка, яка живе без опалення, вже 10 років розповіла, що її секретом є використання термобілизни, теплих треніків, об’ємних светрів та електроковдр.
Раніше "Телеграф" розповідав, які туристичні секрети сну в зимовому поході можуть стати в нагоді у звичайній квартирі. Живуть без центрального опалення та в Іспанії, але там значно тепліше у житлі.