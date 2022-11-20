Поролон, пінопласт та фольга допоможуть зберегти тепло в будинку взимку: прості та ефективні лайфхаки

Навіть звичайний картон допоможе обігріти будинок у холоди, якщо його правильно використовувати

Надворі вже лежить перший сніг і мороз із кожним днем усе посилюється і посилюється, хоча теоретично ще осінь. Оскільки зима, яка у 2023 році в Україні очікується досить складною, вирішила прийти трохи раніше, настав час шукати та активно застосовувати всі способи, як зігрітися у своєму будинку, а також, як його, бажано не за всі гроші світу, утеплити.

Виявляється, навіть найпростіші і, на перший погляд, для утеплення не слушні предмети можуть допомогти зберегти тепло у вашій оселі, пише портал "Так просто". Що потрібно робити – читайте у матеріалі.

Як економно утеплити свій будинок

Використовуйте фольгу — приклейте її за домашньою батареєю, щоб тепло "віддзеркалювалося" від стін, або якщо за сам радіатор важко дістатися, розмістіть фольгу біля нього.

Купуйте поролон — навіть пластикові вікна не зайвим буде утеплити. Навколо віконних рам розмістіть поролонові ущільнювачі, щоб не проходило холодне повітря. Також підійдуть і гумові ущільнювачі. Також поролон стане в пригоді і при утепленні дверей. Підбери ущільнювачі відповідного розміру та закріпи їх унизу дверей.

Заглушки для розеток навіть такі маленькі елементи, але вони теж впливають на збереження тепла в квартирі.

Духовка — під час приготування не закривайте дверцята, щоб тепло від приготування їжі обігрівало кухню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити із обігрівачем, щоб він віддавав максимум тепла.