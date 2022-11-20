Буде "штормити" пару днів: Землю накрила нова магнітна буря

Метеозалежним людям рекомендується прислухатися до самопочуття

Землю накрила магнітна буря слабкої інтенсивності, яка розпочалася у суботу, 19 листопада, і піде на спад лише у вівторок.

Як йдеться у повідомленні Meteoprog, слабка магнітна буря класу G1 очікується і у понеділок, 21 листопада. Зазначається, що буря такого рівня може спричинити незначні збої в роботі електросистем на сонячній стороні Землі.

Крім того, вона може внести зміни в маршрути птахів і тварин, а також вплинути на самопочуття метеозалежних і людей похилого віку, а також людей, які мають серцево-судинні захворювання.

"Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від нестабільного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу", — йдеться у повідомленні.

Спалахи класу М є середніми з великих спалахів і здатні викликати невеликі радіоперешкоди.

За даними Гісметео, буря піде на спад у вівторок і в середу завершиться зовсім. Проте вже за кілька днів можливе виникнення нових обурень.

Як повідомлялося раніше, є прості способи полегшити своє самопочуття у дні особливо сильних магнітних бур. Це в першу чергу стосується підтримки здорового способу життя, але є рецепти простих настоянок, які допоможуть зняти неприємні симптоми.