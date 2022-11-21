Собор Архистратига Михаїла-2022: традиції та що заборонено робити у свято

Архангел Михайло вважається покровителем столиці України

Цього понеділка, згідно з календарем церковних свят на листопад-2022, православна церква відзначає велике християнське свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. У народі свято отримало назву — Михайлів день.

Це свято особливе для українців: саме архангел Михаїл вважається покровителем Києва. "Телеграф" розповідає про історію, головні традиції свята, а також про основні заборони 21 листопада.

Собор Архистратига Михаїла-2022: історія та традиції

Архангел Михаїл вважається найголовнішим з ангелів, до числа яких входять Гавриїл, Уриїл, Варахаїл, Єгудіїл, Рафаїл, Селафіїл та Єреміїл. За переказами, саме Михаїл очолив ангелів під час битви із Сатаною, скинувши й інших занепалих ангелів із небес.

У Київській Русі Михайлів день вважався веселим святом. 21 листопада заведено збиратися всією родиною на вечерю, запрошувати гостей, накривати багатий та ситний стіл. Цього дня випікали пироги, готували м’ясні страви, частувались медовухою.

Також у цей день християни відвідують церкву та моляться біля ікони Михаїла. Звернутися до архангела можна і вдома, головне, щоб людина мала добрі наміри.

Що не можна робити у Михайлів день 21 листопада

Засуджувати людей, бажати зла іншим, наклепувати.

Обманювати та брехати іншим людям – це може розгнівати архангела Михайла.

Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.

Займатися домашньою роботою та важкою фізичною працею.

Викидати їжу після застілля. Краще віддати нужденним.

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