Правило 10 секунд: лайфхак, який допоможе встати з ліжка холодним зимовим ранком

Якщо складно піднятися з холодного ліжка, дотримуйтесь цих порад

Мало що може бути гірше, ніж необхідність вставати з теплого ліжка холодним зимовим ранком, тим більше, якщо опалення перебуває на мінімальному показнику. У такий момент відчуваєш бажання залишитися в ліжку якомога довше, і справді може здаватися, що висунути одну ногу на холодне повітря — нездійсненне завдання. Однак є спосіб вирішити цю проблему.

Як пише видання Mirror, кілька простих правил допоможуть швидше прокидатися взимку та встати з теплого ліжка. У тому числі йдеться про лайфхак, на який потрібно всього 10 секунд.

Правила сну та пробудження в холодну пору року:

Тепла піжама. Якщо вам важко лягати спати в холодну погоду, а також вставати з ліжка вранці, одягайте більше одягу. Якщо шарів буде мало, то ви навіть можете прокинутися посеред ночі через холод. Якщо вам все ж таки незручно спати в утепленій піжамі, тримайте поблизу теплий одяг і шкарпетки, який зможете взяти і надіти, коли встанете.

Якщо вам важко лягати спати в холодну погоду, а також вставати з ліжка вранці, одягайте більше одягу. Якщо шарів буде мало, то ви навіть можете прокинутися посеред ночі через холод. Якщо вам все ж таки незручно спати в утепленій піжамі, тримайте поблизу теплий одяг і шкарпетки, який зможете взяти і надіти, коли встанете. Гарячий душ. Один із способів допомогти собі знову зігрітися після того, як вам удалося вилізти з ліжка – прийняти гарячий душ. Вважається, що гарячий душ допомагає регулювати температуру тіла, розганяє кров та зігріває.

Один із способів допомогти собі знову зігрітися після того, як вам удалося вилізти з ліжка – прийняти гарячий душ. Вважається, що гарячий душ допомагає регулювати температуру тіла, розганяє кров та зігріває. Налаштування опалення. Спробуйте запланувати запуск радіаторів перед тим, як спрацює будильник. Це заздалегідь обігріє спальню і вам не доведеться прокидатися у холодній кімнаті. Не забувайте тримати двері закритими, щоб випромінюване тепло не залишало кімнату.

Як швидко прокинутися вранці: "Правило 10 секунд"

Простий і ефективний лайфхак допоможе вам встати з ліжка вранці. Його концепція змушує вас вставати з ліжка до того, як ви встигаєте подумати про те, наскільки вам тепло та затишно. Все, що вам потрібно зробити, це вибратися з ліжка протягом 10 секунд після спрацювання будильника, закутатися у щось тепле, наприклад, в халат, і вийти зі своєї спальні, щоб у вас не було можливості знову пірнути під ковдру. Найгірше, що ви можете зробити, коли прокинетеся від холоду — лягти в ліжко і зациклитися на тому, як холодно.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є способи утеплення спальні, що допоможуть обігріти кімнату взимку.