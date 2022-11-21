Сім спецій, які зігріють навіть у люті морози: додайте їх у свій чай

Допоможуть зігрітися та захиститися від застуди

Утеплення свого житла, покупка обігрівача або натягування на себе купи одягу з метою зігрітися не завжди дають 100% ефект.

Виявляється, взимку зігрітися нам можуть допомогти і "теплі" спеції, тобто такі, що зігрівають, стимулюючи кровообіг. Такі спеції можна додавати в їжу чи напої, наприклад, чай та каву. Ці 7 спецій зможуть одночасно як прикрасити ваш напій, так і зігріти вас у холод, пише belnovosti.

Запашний перець

Покладіть парочку горошин прямо в чайник для заварювання і напій буде наділений легкою пікантною ноткою.

Куркума

Цю жовту приправу можна додавати в чай або імбирний напій, такий як глінтвейн. Вітамінів стане значно більше.

Імбир

Свіжий та тертий імбир відрізняються за смаком. Дрібка прянощі відмінно підкреслить смак зеленого та чорного чаю.

Кориця

Добре поєднується не тільки з кавою, але і з чаєм, який від цього стане набагато смачнішим.

Гвоздика

Парочка гілочок зробить чай трохи більш терпким та цікавим.

Аніс

Одна зірочка спеції може полегшити симптоми застуди або грипу — просто додайте її в чайник для заварювання.

Мускатний горіх

Відмінно підходить для кави, і в чаї добре себе проявляє.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою домашнього одягу не замерзнути у власному будинку.