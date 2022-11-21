Як позбавитися від застарілих плям на кухонних рушниках: розкрито секретну суміш

Після невеликої процедури рушники будуть дуже добре вибілені

Щоб вивести жирні, застарілі плями з кухонних рушників, буває одного прання недостатньо. Рушники потрібно ще й замочити, перш ніж кидати у машинку.

У цьому матеріалі розповідаємо про одну дієву процедуру. Знадобиться невеликий набір компонентів для приготування секретної очисної суміші: всі вони доступні будь-якій людині, пише cpykami.

Як відіпрати застарілі плями на кухонних рушниках

У каструлю набираємо щонайменше 1 л води. Додаємо 2 ч. л. олії без запаху, 3 ч. л. розчину аптечного натрію гіпохлориту. Всипаємо 100 г будь-якого сухого порошку та 1 пакетик розпушувача для випікання. Доводимо воду до кипіння.

Занурюємо рушники, кип’ятимо 5 хвилин і вимикаємо. Накриваємо кришкою, даємо рушникам повністю охолонути разом із водою. Потім зливаємо воду. Рушники потрібно трохи віджати, але не полоскати.

Мильні рушники перекладаємо в пральну машинку, додаємо 1 ст. л. кальцинованої чи звичайної соди. Включаємо звичайний цикл прання.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим випрати махрові рушники, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими.