Остання магнітна буря листопада: коли чекати і до чого готуватися

Магнітні бурі можуть вплинути на окремі категорії людей

Затяжна магнітна буря низької інтенсивності, яка ще в суботу накрила Землю, у вівторок піде на спад і має завершитися до середи. Втім, тривалого перепочинку не буде.

Як інформує meteoprog, 22 листопада геомагнітне поле Землі перебуватиме у збудженому стані, періодично досягаючи низького штормового рівня.

Сонячна активність у цей день очікується на слабкому рівні, хоч і не виключається спалаху М-класу.

Хоча зазвичай подібні збудження мають слабкий вплив на Землю, проте у метеозалежних і літніх людей, а також людей із серцево-судинними захворюваннями в ці дні можливі перепади з настроєм та погіршення самопочуття.

За даними Гісметео, у середу обурення в магнітосфері зійдуть нанівець, проте вже в п’ятницю варто чекати ще один день, коли очікуються суттєві обурення. Після цього магнітних бур до кінця листопада не буде, але їх варто чекати на початку грудня.

Як повідомлялося раніше, є прості способи полегшити своє самопочуття у дні особливо сильних магнітних бур. Це в першу чергу стосується підтримки здорового способу життя, але є рецепти простих настоянок, які допоможуть зняти неприємні симптоми.