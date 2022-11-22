Молодий місяць 24 листопада: чим небезпечний і що заборонено робити в цей день

Цього місяця може по-справжньому пощастити, тому не проґавте свої можливості

У четвер, 24 листопада, починається новий місячний місяць, який традиційно супроводжується Молодиком. Мине воно під сузір’ям Стрільця, а це означає, що це сприятливий час для нових намірів у галузі бізнесу, освіти. Однак не все так просто, і цей період має свої особливості.

Астролог Лариса Вовк у своєму блозі в Інстаграм розповіла про особливості цього молодика, а також про головні заборони, які не варто порушувати 24 листопада. Вона зазначає, що оскільки в цей період Венера з’єднається з кількома планетами відразу, це робить значення молодика максимально важливим для всього людства.

Молодий місяць 24 листопада 2022 року: час та особливості

Молодий місяць у Стрільці відбудеться 24 листопада о 00:57 за Києвом. З цієї небесної події розпочнеться новий місячний місяць, який прийде на зміну тому, що перевіряв нас на міцність двома затемненнями, розворотом Марса та безліччю напружених аспектів.

24 листопада — це день, коли Сонце з Місяцем з’єднуються і роблять гармонійні аспекти до Юпітера, Нептуна та Плутона. Це, у свою чергу, створює потужний заряд енергії, який спрямований на удачу, фортуну, можливості та виконання бажань.

Якщо ви займаєтеся викладанням або бізнесом, то молодик надасть вам нового імпульсу, підкаже блискучу ідею, а також дасть можливість зростання та розширення. Якщо ж ви не пов’язані з подібною діяльністю, то молодик може проявити себе як початок нового циклу у вашому житті. Наприклад, у вас може виникнути бажання вивчати іноземну мову, або піти отримати другу вищу, або, нарешті, вирушити в подорож, про яку довго мріяли, або навіть кудись переїхати.

Молодий місяць 24 листопада 2022 року: що категорично не можна робити

Не можна перенапружуватися,

Не варто багато працювати,

Заборонено піддаватися не мотивованій агресії,

Заборонено сумувати та піддаватися апатії, а також спогадам з минулого, які тягнуть вниз,

Заборонено розпочинати нові справи.

Молодий місяць 24 листопада 2022 року: що можна робити в цей день

Гарний час для планування,

Краще відпустити старе та негативне, а також непотрібне,

Образи варто забути і пробачити,

Краще викинути старі речі, якими ви не користуєтесь.

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