Молодий місяць 24 листопада: чим небезпечний і що заборонено робити в цей день
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Цього місяця може по-справжньому пощастити, тому не проґавте свої можливості
У четвер, 24 листопада, починається новий місячний місяць, який традиційно супроводжується Молодиком. Мине воно під сузір’ям Стрільця, а це означає, що це сприятливий час для нових намірів у галузі бізнесу, освіти. Однак не все так просто, і цей період має свої особливості.
Астролог Лариса Вовк у своєму блозі в Інстаграм розповіла про особливості цього молодика, а також про головні заборони, які не варто порушувати 24 листопада. Вона зазначає, що оскільки в цей період Венера з’єднається з кількома планетами відразу, це робить значення молодика максимально важливим для всього людства.
Молодий місяць 24 листопада 2022 року: час та особливості
Молодий місяць у Стрільці відбудеться 24 листопада о 00:57 за Києвом. З цієї небесної події розпочнеться новий місячний місяць, який прийде на зміну тому, що перевіряв нас на міцність двома затемненнями, розворотом Марса та безліччю напружених аспектів.
24 листопада — це день, коли Сонце з Місяцем з’єднуються і роблять гармонійні аспекти до Юпітера, Нептуна та Плутона. Це, у свою чергу, створює потужний заряд енергії, який спрямований на удачу, фортуну, можливості та виконання бажань.
Якщо ви займаєтеся викладанням або бізнесом, то молодик надасть вам нового імпульсу, підкаже блискучу ідею, а також дасть можливість зростання та розширення. Якщо ж ви не пов’язані з подібною діяльністю, то молодик може проявити себе як початок нового циклу у вашому житті. Наприклад, у вас може виникнути бажання вивчати іноземну мову, або піти отримати другу вищу, або, нарешті, вирушити в подорож, про яку довго мріяли, або навіть кудись переїхати.
Молодий місяць 24 листопада 2022 року: що категорично не можна робити
- Не можна перенапружуватися,
- Не варто багато працювати,
- Заборонено піддаватися не мотивованій агресії,
- Заборонено сумувати та піддаватися апатії, а також спогадам з минулого, які тягнуть вниз,
- Заборонено розпочинати нові справи.
Молодий місяць 24 листопада 2022 року: що можна робити в цей день
- Гарний час для планування,
- Краще відпустити старе та негативне, а також непотрібне,
- Образи варто забути і пробачити,
- Краще викинути старі речі, якими ви не користуєтесь.
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