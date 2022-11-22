Секрети виживання при -30°C: як канадці справляються із зимою

Квебекці воліють практичність і тепло зовнішнім вишукуванням

Зима в Канаді схожа на картинку з листівок і при цьому холодна, сніг і морози тут звичайне явище. Люди намагаються носити тепліші речі та користуватися лайфхаками для зігрівання. Але справжню люту зиму можна відчути у Квебеку, де температура -30 градусів — нормальна погода січня.

Місцеві жителі відзначають, що до погоди вже звикли, та й сучасні канадські будинки до викликів холоду готові – стіни та горище обов’язково утеплені, під будинком є підвал для повітряного прошарку від землі, а у вікнах – потрійні склопакети.

Є ряд правил, які допомагають зберегти тепло та здоров’я:

Одягайтеся тепліше, коли гуляєте чи граєте на свіжому повітрі. Щоб уникнути обмороження, переконайтеся, що ваші руки, ноги та обличчя добре закриті.

Щоб залишатися в теплі, одягайтеся багатошарово.

Найважливіший предмет – це пара якісних черевиків.

Заходячи в приміщення, знімайте пальто і черевики, так ви не замерзнете при виході на вулицю.

Ідеальне пальто для зими — подовженого фасону, з утепленою підкладкою та водонепроникним верхом, з капюшоном, кишенями та високим коміром. Чоботи повинні бути з хорошим протектором, водонепроникні, вище кісточок і бажано без підборів. До аксесуарів також є низка вимог — зимова шапка має бути з утеплювачем. Шарф і рукавички (краще рукавиці) обов’язкові, а під низ краще одягати колготки або кальсони. Щоб почуватися комфортно в тих ситуаціях, коли рукавиці потрібно зняти, місцеві жителі рекомендують носити кілька тонких рукавичок під ними.

Для сильних морозів актуальні зігрівальні пакети. Вони активуються рухом, і ви можете покласти їх у рукавиці або черевики, щоб зігрітися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із зимою справляються жителі Швейцарії — у них свої вимоги до одягу та взуття. Тепліше на вулиці, але не менш мерзлякувато в будинках у Франції. Місцеві жителі застосовують грілки та особливим чином стелять ліжко, щоб не мерзнути вночі.