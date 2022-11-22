Як утеплити підлогу в будинку в холодну пору року: найпростіший спосіб

Зима ще не прийшла, тому встигніть зайнятися утепленням вашого житла

Ось-ось настане зима і в будинках стане ще холодніше. Важливо усунути протяги та утеплити підлогу, хоча це досить трудомісткий процес. Якщо можливості встановити підігрів немає, то варто придивитися до дешевшої альтернативи.

Як пише Express, через неізольовані підлоги можна втрачати до 10 відсотків тепла. Але є дуже простий лайфхак – це зміна інтер’єру, яка може миттєво запобігти протягам, а ще прикрасить кімнату та додасть затишку.

Замість того, щоб переробляти підлогу, є простий спосіб додати ізоляцію і запобігти появі протягів. Якщо у вас тверда підлога, варто витратитися на килим, адже це додатковий шар тепла, який збереже "плюс", зігріваючи ваші ноги вранці.

Завдяки цінам на будь-який гаманець та розмірам, доступним для всіх підлог, покупка килима – розумна ідея для зими. Спробуйте вибрати нейтральний килим з пухнастою текстурою, він буде м’яким і зігріє вас у зимовий холод.

Також "Телеграф" повідомляв, що до настання зими необхідно приділити увагу вікнам у квартирі. Є багато варіантів утеплення вікон. А також ми писали, що ізолювати від протягів потрібно і двері в квартирі, для цього стане в нагоді один незвичайний лайфхак.