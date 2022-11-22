Землю знову штормитиме: з’явився календар магнітних бур на грудень

Очікуються спалахи середньої та слабкої інтенсивності

У грудні буде не так багато магнітних бур, як у листопаді, однак у певні періоди Землю знову штормитиме. Календар магнітних бур на перший зимовий місяць опублікували "Вікна-новини". Повідомляється, що більшість бур у грудні будуть середньою інтенсивністю.

Перша магнітна буря очікується 7-10 грудня — це другий тиждень місяця. Прогнозується спалах середньої інтенсивності. Наступна буря такої ж сили очікується 15–17 грудня. Останній спалах прогнозується на 21–23 грудня. За словами експертів, інтенсивність останньої бурі буде слабкою.

Календар магнітних бур на грудень

У періоди магнітних бур може відчуватися головний біль та запаморочення, стрибки тиску, біль у суглобах, порушення сну, дратівливість. Знаючи точні дати магнітних бур на грудень 2022 року, можна заздалегідь підготуватися та вберегти здоров’я від їхнього негативного впливу. Перше, на що експерти радять звернути увагу у складні дні, це підтримка здорового способу життя.

Нагадаємо, що магнітні бурі — це явище, яке виникає через наближення до Землі збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і ударної хвилі, яка за ним слідує.

Раніше повідомлялося, як прості настоянки можуть допомогти захиститися від небезпечного впливу магнітних бур метеозалежним людям.