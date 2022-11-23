День святого Георгія Побідоносця: що категорично не можна робити на свято

Святий Георгій Побідоносець вважається покровителем воїнів

У середу, 23 листопада, згідно з календарем церковних свят, православна церква вшановує пам’ять великомученика Георгія Побідоносця, який є одним із найвідоміших християнських святих. Варто відзначити, що його шанують кілька разів на рік.

"Телеграф" розповідає, чим особливе свято 23 листопада, про його історію традиції. А також ділимося, що можна і не можна робити цього дня.

День святого Георгія Побідоносця: історія та традиції свята

Святий Георгій жив у 3 столітті в Каппадокії (Мала Азія) і був успішним військовим за часів імператора Діоклетіана. Зазначимо, що правитель був язичником, а сам Георгій — християнином. Коли правитель почав переслідування християн, святий роздав усе своє майно бідним і став на захист християн. За це святий і був відданий жорстоким тортурам. 23 листопада — день, коли Георгій повстав з мертвих: до нього з’явився Ангел Господній і зцілив мученика від ран і повернув до життя.

Цей день заведено розпочинати з богослужіння у церкві. Також наші предки 23 листопада носили до церкви хліб із сіллю для освячення, щоб після них нагодувати худобу. Люди вірили, що це надавало тваринам здоров’я та допомагало пережити люті морози.

Що не можна робити у День святого Георгія Побідоносця

їхати далеко від дому;

сваритися, сперечатися, конфліктувати;

виходити ввечері з дому;

позичати та позичати гроші – так можна "віддати" своє щастя;

не варто зловживати алкоголем;

розмовляти з незнайомими – щоб уберегтися від пристріту;

не починайте жодних нових справ.

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