Догляд за орхідеями взимку: секрет, який допоможе рослині "вижити" у холод

Насамперед необхідний правильний полив

Взимку в холоди не тільки люди та тварини потребують правильного догляду — турботу та правильного поливу вимагають також рослини. Оскільки однією з найпопулярніших і найвибагливіших квіток є орхідея, сьогодні ми хочемо поговорити якраз про неї.

Дуже важливо в зимовий період дотримуватися правильного її поливу, адже навіть незначні помилки можуть призвести до загибелі рослини, повідомляє Ukr.Media. Що ж можна і не можна робити читайте далі.

Як доглядати за орхідеєю взимку

Регулярність поливу – в середньому це раз на 10 днів, проте частота залежить від кількох факторів: вологості повітря, розміру горщика та ґрунту. Якщо повітря надто сухе, то кількість поливів краще збільшити. Що стосується горщика, в цьому випадку потрібно враховувати його розмір – чим більше, тим частіше потрібно поливати рослину. Склад ґрунту: вологопроникні потребують постійного зволоження.

Правила зимового поливу орхідеї, які необхідно враховувати:

якщо ґрунт занадто сухий, кількість поливів до двох разів на тиждень;

можна освіжати орхідеї за допомогою теплої води з пульверизатора, але воду не слід спрямовувати на квіти та бутони;

якщо орхідея цвіте, полив важливо виконувати делікатно;

без потреби чіпати бутони або квіти не можна;

не можна переставляти рослину відразу після поливу рослину інше місце.

Типові помилки при догляді за орхідеєю

Перелив може призвести до гниття або пожовтіння листя квітки.

Під час поливу не можна потрапляти в розетку рослини, адже це може призвести до загнивання рослини. Якщо вода потрапила на розетку, потрібно все ретельно витерти.

Не можна використовувати для поливу воду +50 градусів або вище – це може призвести до опадання суцвіть.

Перевертаючи або пересуваючи горщик без потреби, можна занапастити рослину.

Якщо рослина розвивається нормально, змінювати схему поливу чи способи неприпустимо.

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