Жодні холоди не страшні: слушні поради, як утеплити балкон самостійно

Якщо ви займаєтеся утепленням у холодну погоду, вибирайте морозостійкі матеріали

Опалювальний сезон цієї зими буде одним з найпростіших для України, тому потрібно серйозно зайнятися утепленням свого будинку, щоб уберегти себе в холодний сезон. Оскільки одним із найбільш холодопропускаючих місць у будинку та квартирі є балкон, його обов’язково варто утеплити. До чого це досить просто зробити самостійно.

Що потрібно враховувати при утепленні підлоги та стін на балконі, і як це зробити самостійно розповідають Факти ICTV. Life. Не забувайте також, що для кращого результату балкон бажано утеплити ще й зовні.

Як утеплити балкон зсередини своїми руками

Важливо! Перед тим як утеплювати балкон, його потрібно підготувати: закрийте всі щілини герметиком або піною монтажною, а також вирівняйте стіни і стелю.

Що потрібно для утеплення балкону:

алюмінієвий скотч;

пінопласт;

ізолон-фольга-самоклейка;

мінеральна вата;

ґрунтовка-антисептик.

Як утеплити підлогу балкона

Покладіть на підлогу один із гідроізоляційних матеріалів, а на верх встановіть каркас із дерев’яних брусів, яке заздалегідь потрібно обробити розчином-антисептиком, щоб уникнути плісняви та гниття. Після залийте монтажну піну між стіною та брусами.

Потім переходьте до теплоізоляції. Важливо, щоб між дерев’яними брусами та утеплювачем не було дірок. Щоб уникнути утворення конденсату, не забудьте про шар пароізоляції. Зверху можна класти ламінат чи лінолеум.

Як утеплити стіни балкону

Для утеплення стін підійде пінопласт, пінополістирол або мінеральна вата. Закріпіть один із цих матеріалів на стіни та встановіть грати з дерев’яних брусів, як і на підлозі. Стики заповніть монтажною піною, а нагору покладіть пароізоляційну плівку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

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