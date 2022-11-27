Прості та швидкі способи утеплити квартиру: зверніть увагу на вікна та двері

Головне завдання — мінімізувати протяги

Щоб зима в будинку чи квартирі була більш комфортною, потрібно опрацювати проблему протягів. Для цього насамперед утеплюють вікна та двері. Але багато способів громіздкі і вимагають фінансових та тимчасових вкладень.

Є варіанти, як ліквідувати проблему витоку тепла меншими зусиллями. Частина застосовуваних засобів може знайтися у вас вдома.

Вікна

Ізоляція скла — у магазинах продають комплекти з плівкою, якою можна заклеїти вікна і знизити тепловтрати.

Використовуйте тимчасовий герметик, щоб закрити усі щілини на вікнах. Влітку його можна легко зняти.

Заповніть щілини у вікна наповнювачем та герметизуйте їх. Усередині можна прокласти ущільнювач.

Шари допоможуть не лише людям зігрітися, а й зігріти дім. Поєднання жалюзі або тканинних ролетів, гардин та важких штор допомагає захиститись від холоду з боку вікна.

Якщо ваші вікна дерев’яні, перевірте щільність прилягання до рами. Щілини краще промазати до холодів.

Двері

Використовуйте фізичні бар’єри на протягах дверей – валик під двері, наповнений піском, блокує протяги. Якщо цього не вистачає, можна повісити перед дверима стару ковдру.

Ущільніть щілини — навіть маленький проміжок біля вхідних дверей впускає в будинок чимало холодного повітря. Ущільнювач можна приклеїти з боків та зверху, а нові дверні щітки знизу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для утеплення вікон підійдуть різні види плівок, у тому числі і пакувальна з пухирцями. Також утеплювати вікна можна як дорогими засобами, так і підручними матеріалами – важливо пам’ятати про нюанси.