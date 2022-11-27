І смачно, і тепло: народний метод обігріву квартири за допомогою духовки

У духовці можна не лише готувати, а й розігрівати їжу та розморожувати продукти.

У період, коли відбуваються регулярні перебої зі світлом, варто заздалегідь подбати про альтернативні способи, як можна зберегти тепло в будинку, а також як обігріти свою оселю. Українці вже готові до того, що зима не буде легкою цього року, тому українські господині вже знайшли один із досить корисних лайфхаків, як опалити квартиру.

Як обігріти будинок за допомогою духовки

Духові шафи не тільки віддають тепло під час готування, але й після приготування можна відкривати дверцята та гріти кухню, а разом із нею та інші приміщення. Тому домогосподарки радять більше готувати у духовці.

А готувати в ній можна практично все, де потрібна термічна обробка. Випікайте печиво, пироги, торти, коржики. Запікайте м’ясо, рибу, гриби, овочі. Духовка буде виконувати подвійну функцію на кухні та зберігатиме ваше тепло.

Крім цього ви можете ознайомитись з інструкцією з виготовлення домашнього обігрівача із залізних банок. Особливих зусиль це не займе.