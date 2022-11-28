Така "економія" коштуватиме грошей: розвінчано три популярні міфи про опалення

На опаленні можна заощадити, але робити це потрібно з розумом

На вулиці помітно похолодало і ось-ось настане справжня зима з морозами та завірюхами. Тому залишилося зовсім небагато часу утеплити своє житло, зокрема позбутися протягів через вікна та двері. Є багато нюансів щодо обігріву будинку, і деякі наші звички швидше шкідливі, ніж економлять гроші.

Про найпоширеніші міфи про опалення пише видання Express. Багато хто прагне зменшити рахунки за "комуналку", але деякі поради з цього приводу лише міфи і в кінцевому підсумку можуть коштує вам більше грошей.

Міф №1: електричні обігрівачі ефективніші, ніж центральне опалення

Протягом багатьох років багато людей вважали, що підключити мобільний електричний обігрівач дешевше, ніж встановити опалення. Насправді електричні обігрівачі значно збільшать ваші витрати на електроенергію. Вони марнотратно витрачають енергію, створюючи не тільки тепло, а й шум. Цей шум марний, але живиться від електрики, а отже тягне гроші з вашої кишені.

Міф №2: дешевше зберігати низький рівень опалення весь день, ніж включати його лише за необхідності

Незалежно від ситуації, включення опалення, коли вас немає вдома, завжди коштуватиме вам грошей. Все, що ви робите, це підтримуєте опалення протягом тривалого часу. Зрештою, це означає, що в кінці місяця ви отримаєте дуже дорогий рахунок.

Міф №3: увімкнувши опалення на максимальну потужність, можна швидше зігріти будинок

Одна з наших перших думок після повернення додому до холодного будинку – включити опалення до максимальної температури. Люди можуть подумати, що це нагріє житло швидше, але це не так. Ваш будинок буде нагріватися за однаковий час, незалежно від того, доходить температура до 20 або 30 градусів. Зрештою, ви витратите гроші даремно, бо пізніше вночі вам може стати занадто жарко. Це означатиме, що використано набагато більше енергії, ніж потрібно.

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