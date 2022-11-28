Секрети зимівлі в Ірландії: як готуються до холодів та "екіпіруються" на ніч

Ірландці ґрунтовно підійшли до питання, як не замерзнути вночі

Одна з країн, у якій центральне опалення не настільки поширене, — Ірландія. Завдяки близькості океану клімат у ній м’який і зима не так морозна, як вітряна і волога. Як і британці, ірландці часто змушені заощаджувати на опаленні та розробляти плани на випадок відключення електроенергії через погоду.

Їхній досвід може стати в нагоді і в Україні. Наприклад, управління охорони здоров’я в Ірландії радить їсти гарячу їжу як мінімум раз на день. Гарячі напої рекомендують пити протягом дня та перед сном. Щоб убезпечити себе на випадок проблем з транспортом, електрикою або постачанням, краще запастися харчами та заморозити готову їжу на майбутнє.

Ще одним важливим фактором є забезпечення тепла тіла – рекомендують регулярно рухатися та ворушити пальцями рук та ніг, навіть якщо сидите. Термобілизна взимку — хороший спосіб не мерзнути. На ніч спальню радять прогрівати досить сильно, щоби тепло залишилося до ранку, але це не єдині поради.

У дуже холодну погоду вночі:

спіть з теплою постільною білизною в теплій піжамі або нічній сукні,

носіть шкарпетки та нічний ковпак,

тримайте біля ліжка термос із гарячим напоєм.

Якщо температура в будинку опускається нижче 16ºC, ви можете ризикувати гіпотермією. Захиститися від цього можна утепливши власний будинок, це також допомагає понизити витрати на опалення. Важливе завдання – усунути протяги.

Зимові правила підготовки до холодів в Ірландії :

Засмикуйте штори у всіх кімнатах вашого будинку, коли на вулиці темно, тому що це допомагає ізолювати їх від холоду, особливо якщо важка тканина, а штори мають хорошу підкладку.

Повісьте важку портьєру на внутрішній стороні вхідних дверей вашого будинку. Це допоможе утеплити передню частину квартири і запобігатиме сильним протягам зовні.

На думку ірландців, ідеальна температура для кімнат, в яких ви живете та проводите більшу частину часу, становить 21 градус за Цельсієм, а в інших кімнатах, які використовуються рідше, – 18 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Швейцарії існує особливий підхід до вибору одягу та взуття на зиму та вимоги до нього. Тепло в квартирах і будинках багато залежить від основних джерел тепловтрат — вікнах і дверях, які варто утеплити до початку сильних морозів.