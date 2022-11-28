Горітиме весь день: як зробити свічку з картоплі

Парафін та віск вам не знадобиться

У зв’язку з масовими обстрілами російськими військами енергетичної інфраструктури України, а Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії. Добре, коли світло вимикають строго за графіком, і ти можеш підготуватися до цього, інша справа — коли світло пропадає несподівано. Однак і тут не варто переживати, адже джерелом світла може стати навіть картопля.

Виявляється, з цього дуже популярного продукту можна виготовити свічку, і робиться це дуже швидко і просто. Як зазначає Уніан, вам знадобиться лише 5 хвилин і свічка буде готова. Що і як робити читайте далі.

Як зробити свічку з картоплі

Вам знадобиться — 1 картоплина, з чого зробити ґнот (це може бути тонка мотузочка з натуральної тканини або бинта, ватяний спонжик), соняшникова олія (краще без запаху, і бажано, рафінована) і невелика місткість з жароміцного матеріалу.

Що робити далі:

Зріжте з картоплі круглі бічні частини, щоб отриманий шматочок впевнено стояв на плоскій поверхні. Усередині картоплини зробіть невеликий отвір і просмикніть в нього ґніт, або вставте шматочок ватного спонжа, які заздалегідь просочіть олією. Зазначимо, що гніт має проходити наскрізь. Потім поставте майбутню свічку на жароміцний посуд і налийте в неї масло так, щоб воно дійшло практично до краю картоплі. Коли картопля трохи просочиться олією, можна підпалювати гніт.

Свічка з картоплі та олії — відмінна альтернатива ліхтарику

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