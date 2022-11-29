Любовний гороскоп Таро на грудень: на кого чекають ідилія та експерименти, а кого — розставання

Перший місяць зими принесе випробування багатьом знакам

Грудень 2022 року в життя багатьох пар внесе непорозуміння та сварки, проте деякі незважаючи ні на що зможуть вийти на якісно новий рівень відносин.

На це вказує розклад карт Таро, який випав для всіх знаків Зодіаку на перший місяць зими.

Ось які карти випали:

Овен — Верховна жриця

Жінкам ця карта передбачає, що в грудні вони будуть самотні і далекі від любовної метушні, можливо, це буде викликано відносинами на відстані або таємною закоханістю. Чоловікам Жриця навпаки віщує зустріч з жінкою, що зрозуміє і полюбить, справжнім скарбом.

Телець — перевернутий Паж жезлів

Карта попереджає, що в грудні у Вас будуть нестабільні відносини, може виникнути взаємне роздратування і втома, що спричинить сварки, незрілі вчинки і може навіть призвести до розриву, тому будьте обережні, оскільки поганий період може закінчитися так само швидко. як і розпочався.

Близнюки — Король кубків

Ця карта обіцяє період відкритості в емоційному плані та розкриття сексуальності, грудень може принести Вам ідилію та романтику у стосунки.

Рак — Королева мечів

Ця Королева сильна, амбітна, але зазвичай самотня, — вона може боятися серйозних стосунків та материнства, бути неготовою попрощатися з холостяцьким життям і перебувати у відносинах рівноправних та "прохолодних".

Лев – перевернута Вісімка мечів

Можливо, останнім часом у Вас була якась криза, навіть зрада у відносинах, ситуація могла здаватися навіть тупиковою, але в грудні все може змінитися — примирення більш ніж можливе.

Діва — перевернута П’ятірка мечів

У цьому положенні карта вказує на те, що останнім часом у стосунках все було не гладко, і в грудні все тільки погіршиться, — почуття останнім часом витріпалися, і можуть не витримати.

Ваги — Паж пентаклів

Ця карта каже, що Ваші стосунки у грудні можуть вийти на наступний рівень — від закоханості до стабільності, від дружби до кохання. Навіть якщо будуть проблемні ситуації у відносинах, вони швидко вирішаться.

Скорпіон — П’ятірка кубків

Ви заплуталися в почуттях, старі емоції та образи ще не охолонули, через що Вас дуже легко зачепити чи поранити. Побережіть себе у найближчий місяць.

Стрілець — Туз мечів

Ця карта обіцяє розпал пристрасті, — Ви можете урізноманітнити стосунки, знайти знову спільну мову з партнером, або зустріти нову пару, якщо були самотні. Також можлива вагітність незабаром.

Козоріг — перевернута П’ятірка жезлів

У цьому положенні карта попереджає, що у грудні у Вас може бути багато порожніх конфліктів, сварок, що виснажують, і в цілому буде відсутність порозуміння. Однак не поспішайте поки рвати стосунки.

Водолій — перевернута Трійка кубків

У грудні у Вас може настати криза в любовних стосунках, можуть початися сварки та з’явитися бажання розлучитися. Якщо Ви не маєте партнера, то сильніше ніж зазвичай страждатимете від самотності. Однак це лише тимчасово, потім обов’язково буде біла смуга.

Риби — Дев’ятка кубків

Ця карта обіцяє, що грудень стане для Вас "медовим" місяцем. У відносинах, особливо у сексуальному плані, буде повне порозуміння та гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли ретроградний Меркурій у грудні завдасть найбільше незручностей.