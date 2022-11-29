Не коптить і можна потім поїсти: лайфхак, як зробити свічку з картоплі

Є багато варіантів саморобних свічок, але більшість з них нестерпно коптять

Через багато місяців війни дефіцит потужностей в енергосистемі України стабільно високий, на тлі чого українцям довелося мимоволі звикнути до регулярних вимкнень електрики. А оскільки ажіотаж викликав стрибок цін на свічки та освітлювальні прилади, у мережі почали вигадувати способи зробити їх із підручних матеріалів.

Одним із таких лайфхаків поділилася @rinaaa580 на своєму каналі в TikTok.

Для створення імпровізованої свічки потрібна: картопля, сірники, жир або олія.

Як зробити свічку з цих матеріалів самому:

потрібно розрізати картоплину та зробити в ній ямку; у ямку вставити кілька сірників головкою вгору; залити ямку олією (або жиром, що знайдеться під рукою); підпалити сірники; у процесі горіння стежити за рівнем олії та підливати її.

Ось як виглядає така свічка у процесі горіння

Автор ідеї стверджує, що при такому способі від свічки значно менше гару, ніж якщо використовувати для ґноту вату або тканину.

Варто зауважити, що в коментарях українці одночасно захоплюються ідеєю і стверджують, що після включення світла цією картоплею можна ще й повечеряти — вона до того моменту саме може підсмажитися на олії.

"Наші люди придумають що завгодно", "Потім ще й повечеряти можна", "Солити треба? Смажити на рафінованій чи ні?", "Наш народ не перемогти", "Замість олії сало можна?", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував лайфхак, як зарядити телефон без світла.