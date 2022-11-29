Не коптить і можна потім поїсти: лайфхак, як зробити свічку з картоплі
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Є багато варіантів саморобних свічок, але більшість з них нестерпно коптять
Через багато місяців війни дефіцит потужностей в енергосистемі України стабільно високий, на тлі чого українцям довелося мимоволі звикнути до регулярних вимкнень електрики. А оскільки ажіотаж викликав стрибок цін на свічки та освітлювальні прилади, у мережі почали вигадувати способи зробити їх із підручних матеріалів.
Одним із таких лайфхаків поділилася @rinaaa580 на своєму каналі в TikTok.
Для створення імпровізованої свічки потрібна: картопля, сірники, жир або олія.
Як зробити свічку з цих матеріалів самому:
- потрібно розрізати картоплину та зробити в ній ямку;
- у ямку вставити кілька сірників головкою вгору;
- залити ямку олією (або жиром, що знайдеться під рукою);
- підпалити сірники;
- у процесі горіння стежити за рівнем олії та підливати її.
Автор ідеї стверджує, що при такому способі від свічки значно менше гару, ніж якщо використовувати для ґноту вату або тканину.
Варто зауважити, що в коментарях українці одночасно захоплюються ідеєю і стверджують, що після включення світла цією картоплею можна ще й повечеряти — вона до того моменту саме може підсмажитися на олії.
"Наші люди придумають що завгодно", "Потім ще й повечеряти можна", "Солити треба? Смажити на рафінованій чи ні?", "Наш народ не перемогти", "Замість олії сало можна?", — пишуть у коментарях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував лайфхак, як зарядити телефон без світла.