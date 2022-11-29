Якою має бути термобілизна, щоби зігрівала вас узимку: три важливі нюанси

Термобілизна повинна відштовхувати вологу від тіла та ізолювати тепло

У зимовий час важливо підібрати теплий та практичний одяг. Щоб у мороз вам було тепліше, дотримуйтесь принципу багатошаровості при виборі одягу як на вулицю, так і в домашніх умовах. Зазвичай виділяють три чи чотири шари одягу, перший з яких – термобілизна.

Про те, якою має бути термобілизна, розповідає фешн-блог watchingukraine у Instagram. Стилістка наголошує, що основна функція термобілизни – відводити вологу на наступний шар. Вологий від поту одяг може втрачати свої теплоізоляційні властивості, що призводить до переохолодження.

Так, термобілизна – перший шар – має ефективно відводити вологу від тіла та швидко висихати. Середній шар, своєю чергою, пропускає пару від тіла назовні, зберігаючи тепло. А ось зовнішній – захищає від вітру та опадів, випускає пару ззовні.

Стилістка виділяє три важливі функції сучасної термобілизни:

Що зберігає тепло власного тіла. Добре для пасивних прогулянок, побутових занять. Повітряний пористий прошарок чудово зберігає температуру довгий час. Для виробництва разом із синтетикою використовуються натуральні тканини – бавовна, шерсть. Синтетичні нитки, порожні всередині, посилюють ефект збереження тепла та спрощують вагу комплекту. Мінус білизни з натуральними волокнами – швидке зношування та деформація через натуральні матеріали.

Добре для пасивних прогулянок, побутових занять. Повітряний пористий прошарок чудово зберігає температуру довгий час. Для виробництва разом із синтетикою використовуються натуральні тканини – бавовна, шерсть. Синтетичні нитки, порожні всередині, посилюють ефект збереження тепла та спрощують вагу комплекту. Мінус білизни з натуральними волокнами – швидке зношування та деформація через натуральні матеріали. Виводить воду від інтенсивних занять спортом. Майже повністю складається з синтетичних волокон, які не вбирають піт із поверхні тіла і тим самим не створюють дискомфорту для спортсмена. Тонка, приємна на дотик тканина, легка спортивна білизна, яка не сковує рухів, призначена для носіння під основною формою. Навіть після активних та тривалих занять комплект залишається сухим. Тіло не піддається переохолодженню. Мінус виду — синтетика, що погано відбивається на самопочутті при індивідуальній непереносимості.

Майже повністю складається з синтетичних волокон, які не вбирають піт із поверхні тіла і тим самим не створюють дискомфорту для спортсмена. Тонка, приємна на дотик тканина, легка спортивна білизна, яка не сковує рухів, призначена для носіння під основною формою. Навіть після активних та тривалих занять комплект залишається сухим. Тіло не піддається переохолодженню. Мінус виду — синтетика, що погано відбивається на самопочутті при індивідуальній непереносимості. Комбінація функцій, тобто двошарові комплекти. Прилеглий до тіла шар – вологовідвідний, другий – зігріває. Менше зношується. Білизна приємна для тіла, гіпоалергенна.

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