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Як пережити зиму: поради британців, які живуть без центрального опалення

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Теплі напої протягом дня допомагають зігрітися Новина оновлена 30 листопада 2022, 07:19
Теплі напої протягом дня допомагають зігрітися. Фото chroniclelive

У холодні часи важливо стежити за своїм здоров’ям та самопочуттям

У Великій Британії у багатьох будинках немає центрального опалення. Уряд країни випустив низку рекомендацій як зігрітися цієї зими і почуватися добре.

Окрім порад щодо грантів та пільг для покращення енергоефективності та допомоги з оплатою рахунків, серед рекомендацій є інструкції щодо самозігрівання та підтримки температури.

  • Нагрівати кімнату, де ви найчастіше краще як мінімум до 18 ° C, особливо якщо у вас є якісь захворювання
  • Носіння кількох шарів одягу утеплює краще, ніж один товстіший шар.
  • Не відкладайте лікування легких зимових недуг, таких як застуда або біль у горлі.
  • Виходячи на вулицю, надягайте взуття з гарним зчепленням, щоб не посковзнутися і не впасти на слизькій або зледенілій поверхні.
  • Перебуваючи у приміщенні, намагайтеся не сидіти на місці понад годину. Допомогти зігрітися може гімнастика для рук та ніг.
  • Якщо за прогнозом морози – перевірте запаси ліків та їжі на випадок тривалого перебування вдома.
  • Перевірте безпечність роботи нагрівальних та кухонних приладів.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять способів зігрівання, якщо вдома немає опалення та електропостачання. Зазначимо, що сильні морози та сніг не завжди проблема. Наприклад, у Японії вирішили добувати зі снігу електрику.

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#Велика Британія #Зима #Опалення