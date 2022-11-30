Як пережити зиму: поради британців, які живуть без центрального опалення
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У холодні часи важливо стежити за своїм здоров’ям та самопочуттям
У Великій Британії у багатьох будинках немає центрального опалення. Уряд країни випустив низку рекомендацій як зігрітися цієї зими і почуватися добре.
Окрім порад щодо грантів та пільг для покращення енергоефективності та допомоги з оплатою рахунків, серед рекомендацій є інструкції щодо самозігрівання та підтримки температури.
- Нагрівати кімнату, де ви найчастіше краще як мінімум до 18 ° C, особливо якщо у вас є якісь захворювання
- Носіння кількох шарів одягу утеплює краще, ніж один товстіший шар.
- Не відкладайте лікування легких зимових недуг, таких як застуда або біль у горлі.
- Виходячи на вулицю, надягайте взуття з гарним зчепленням, щоб не посковзнутися і не впасти на слизькій або зледенілій поверхні.
- Перебуваючи у приміщенні, намагайтеся не сидіти на місці понад годину. Допомогти зігрітися може гімнастика для рук та ніг.
- Якщо за прогнозом морози – перевірте запаси ліків та їжі на випадок тривалого перебування вдома.
- Перевірте безпечність роботи нагрівальних та кухонних приладів.
Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять способів зігрівання, якщо вдома немає опалення та електропостачання. Зазначимо, що сильні морози та сніг не завжди проблема. Наприклад, у Японії вирішили добувати зі снігу електрику.