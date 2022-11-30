Як пережити зиму: поради британців, які живуть без центрального опалення

У холодні часи важливо стежити за своїм здоров’ям та самопочуттям

У Великій Британії у багатьох будинках немає центрального опалення. Уряд країни випустив низку рекомендацій як зігрітися цієї зими і почуватися добре.

Окрім порад щодо грантів та пільг для покращення енергоефективності та допомоги з оплатою рахунків, серед рекомендацій є інструкції щодо самозігрівання та підтримки температури.

Нагрівати кімнату, де ви найчастіше краще як мінімум до 18 ° C, особливо якщо у вас є якісь захворювання

Носіння кількох шарів одягу утеплює краще, ніж один товстіший шар.

Не відкладайте лікування легких зимових недуг, таких як застуда або біль у горлі.

Виходячи на вулицю, надягайте взуття з гарним зчепленням, щоб не посковзнутися і не впасти на слизькій або зледенілій поверхні.

Перебуваючи у приміщенні, намагайтеся не сидіти на місці понад годину. Допомогти зігрітися може гімнастика для рук та ніг.

Якщо за прогнозом морози – перевірте запаси ліків та їжі на випадок тривалого перебування вдома.

Перевірте безпечність роботи нагрівальних та кухонних приладів.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять способів зігрівання, якщо вдома немає опалення та електропостачання. Зазначимо, що сильні морози та сніг не завжди проблема. Наприклад, у Японії вирішили добувати зі снігу електрику.