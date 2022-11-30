Грошовий гороскоп Таро на грудень: хто різко розбагатіє, а хто може втратити роботу

Останній місяць року багатьом принесе порожні витрати

Мало хто здивується новинам, що місяць перед Новим роком ознаменується безліччю витрат, проте деякі знаки Зодіаку при цьому зможуть кардинально змінити своє життя та підзаробити до кінця року.

На це вказує фінансовий розклад карт Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на грудень 2022 року.

Ось такі карти випали у розкладі на цей місяць:

Овен — перевернута Сімка кубків

У цьому положенні карта обіцяє, що у грудні Ви зможете відкинути емоції та ілюзії, побудувати реалістичні плани та рухатися до їхньої реалізації.

Телець — П’ятірка мечів

На жаль, ця карта попереджає, що під кінець року на Вас чекають збитки, конфлікти через фінансові питання, невигідні угоди.

Близнюки — Король пентаклів

У Вас у грудні з’являться хороші шанси покращити свій добробут, головне не пускайте все на самоплив і не виявляйте жадібність, — сядьте та розберіться зі своїми фінансами, добре все підрахуйте.

Рак — перевернута Четвірка пентаклів

У перевернутому вигляді карта прогнозує порожні витрати, марнотратство, затримки в отриманні грошей і навіть можливість втрати доходу. Але є і позитив, — це може навчити Вас менше чіплятися за гроші.

Лев — перевернутий Туз мечів

Ваші фінансові проблеми на даному етапі не вирішаться, і всі спроби покращити становище у грудні обернуться прахом.

Діва Паж жезлів

Карта вказує на те, що Ваші починання та вкладення можуть стати успішними, але для цього Вам потрібно не соромитись вчитися новому, шукати творчі підходи.

Терези — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що у грудні Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд чи щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Скорпіон — Сила

Сформулюйте чітко для себе цілі, і дійте з повною віддачею, — ця карта каже, що у грудні у Вас вистачить сили та вся робота окупиться.

Стрілець – перевернута Верховна жриця

У грудні у Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підводити. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Козоріг — П’ятірка жезлів

Під кінець року у Вас може вийти вирішити фінансові питання та покращити добробут, але для цього доведеться докласти зусиль. Також можливий переїзд.

Водолій — перевернутий Туз пентаклів

Ви в грудні зіткнетеся з марнотратством, шопоголізмом, можете витрачати багато, але це не принесе Вам багато щастя, — та й корисніше було б зараз економити. Також можуть виникнути затримки із зарплатою та преміями.

Риби — Колісниця

Залиште минуле позаду і сміливо рухайтеся назустріч новим починанням, — Колісниця дозволить Вам зробити стрибок уперед та покращити своє професійне та фінансове становище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, що кожного знака Зодіаку чекатиме на любовному фронті у грудні.