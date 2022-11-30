Що робити взимку зі слизьким взуттям: хитрощі, як убезпечити себе на льоду

Прості лайфхаки, які доступні для кожного

Ми ще точно не знаємо, якою буде ця зима: сніговою та теплою, морозною та слизькою, або ж більше схожою на осінь, проте готовим бути потрібно до будь-яких ситуацій та погодних умов. Ми вже розповідали, як ходити взимку, щоб не падати, а тепер ділимося корисними лайфхаками, які допоможуть зробити ваше взуття менш слизьким.

Як убезпечити слизьке взуття на плоскій підошві без особливих витрат, пише портал belnovosti. Що можна зробити?

Як зробити зимове взуття менш слизьким

Перше — відріжте два широкі шматки лейкопластиру і наклейте на підошву — один на п’яті, другий на носінні. Ефективно, але розв'язує проблему лише на один-два рази.

Друге — вам знадобиться клей і два-три аркуші наждакового паперу, причому чим більший і грубіший, тим краще. Висушіть черевики, знежирте підошву розчинником і наклейте на неї наждачку.

Третє — візьміть клей і пісок, висушіть черевики, знежирте підошву, обробіть клеєм і, поки шар не висох, рясно посипте його піском. Увага ! Використовувати взуття можна тільки після повного висихання клею, а це не менше 12 годин.

! Використовувати взуття можна тільки після повного висихання клею, а це не менше 12 годин. Четверте — спробуйте обробити перед виходом на вулицю суху підошву сирою картоплею чи каніфоллю.

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