На випадок відключення опалення: як зробити невеликий ефективний обігрівач своїми руками

Для створення ефективного обігрівача знадобиться мінімум матеріалів

Українці готуються до складної зими через ракетні удари росії по об’єктах нашої енергосистеми. У зв’язку з цим багато громадян почали замислюватися про альтернативні джерела тепла.

Одним із таких джерел може стати обігрівач із керамограніту, який можна зробити своїми руками. Завдяки його облаштуванню, тепле повітря збиратиметься під керамічною чашею, а вентилятор допоможе виштовхнути його в житлову зону.

Що потрібно для створення саморобного обігрівача:

Невеликий вентилятор, який можна зарядити від пауербанку (на випадок вимкнення електроенергії)

Керамічний горщик

Лоток

Маленькі свічки

4 цегли

Як зробити обігрівач

Поставте 3-4 свічки на тацю і запаліть їх.

Помістіть дві цеглини по обидва боки від лотка і дві за ним.

Візьміть керамічний горщик і поставте його вгору дном на тацю. Він має покривати всі свічки.

Помістіть маленький вентилятор на цеглу за підносом.

Увімкніть вентилятор.

Через невелику кількість часу ви зможете відчути приємне тепло.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватися всіх правил безпеки.

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