Накриє з самого початку місяця: коли у грудні чекати магнітних бур

Чого чекати від сонячної активності у грудні

Дуже активний у плані магнітних бур листопад підходить до завершення, а йому на зміну йде відносно спокійний грудень.

Як повідомляє Meteoagent, у перший місяць зими не очікується помітної сонячної активності, а тому метеозалежні люди на цю пору зможуть видихнути з полегшенням.

Згідно з прогнозами, магнітна буря низької інтенсивності накриє Землю вже з першого числа, але піде на спад уже 2 грудня надвечір того ж дня завершиться.

За даними Гісметео, легкі обурення магнітосфери також очікуються 8 і 9 грудня, проте істотного впливу на самопочуття вони не проявлять.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком впливу сонячних вітрів на магнітосферу нашої планети. Вони здатні викликати збої в роботі точних приладів та енергомереж, а також впливати на самопочуття людей. Особливо це стосується пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, літніх людей та людей, які мають підвищену чутливість до впливу погоди.

Зазвичай цей вплив проявляє себе у вигляді погіршення самопочуття, перепадів настрою, підвищеної сонливості та головного болю. Втім, ефект може виявлятися й іншим чином.

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