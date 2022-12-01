Що не можна робити на день Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: головні заборони

Третя Пречиста вважається останнім із циклу осінніх свят і символізує настання зими

Введення у храм Пресвятої Богородиці, або Третя Пречиста – одне з найважливіших християнських свят у календарі церковних свят на грудень-2022. Воно присвячено важливій події з дитинства Діви Марії. Коли їй було 3 роки, її батьки, святий Іоаким та свята Анна, привели до Єрусалимського храму для посвячення Богові.

"Телеграф" розповідає, коли у 2022 році українці відзначатимуть свято Введення у храм Пресвятої Богородиці та що не слід робити в цей день. Як і для будь-якої важливої церковної дати, передбачено низку заборон відносно цієї події.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: дата свята

У 2022 році віряни в Україні відзначають день Введення у храм Пресвятої Богородиці у неділю 4 грудня (за юліанським календарем), 21 листопада (за григоріанським та новоюліанським). Цього дня у храмах проводять богослужіння. Також зазвичай Божественну літургію транслюють сторінки Православної церкви України та Митрополита Єпіфанія у Facebook та на YouTube-каналі ПЦУ. Батьки в Третю Пречисту моляться за благословення для дітей, вагітні — про вдалі пологи, бездітні пари — про дарування потомства. Незаміжні дівчата звертаються до Богоматері з проханням про гарний шлюб. Це свято вважається завершальним у низці важливих церковних осінніх дат і відкриває цикл зимових.

Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці

Як і для будь-якого християнського свята існує кілька важливих заборон для цього дня. Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третьої Пречистої:

Влаштовувати галасливі вечірки та веселитися;

Виконувати важку фізичну працю, зокрема працювати із землею;

Проводити прибирання, займатися шиттям та пранням;

Відмовляти у милостині;

Вінчатися;

Вживати нецензурну лайку і злитися;

Лаятися та сваритися;

Давай у борг.

Нагадаємо, триває Різдвяний пост, який розпочався 28 листопада. Він передбачає низку обмежень щодо харчування.