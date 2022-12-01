Гороскоп Таро на грудень 2022 для всіх знаків: Водолії стануть улюбленцями долі, а Овнам краще заощаджувати

Декому краще поберегти себе перед Новим роком

Останній місяць 2022 року багатьом знакам Зодіаку дасть змогу покращити свої справи та вирішити проблеми.

На це вказують карти Таро, які випали для всіх знаків Зодіаку на грудень 2022 року.

У загальному розкладі випали такі карти:

Овен — перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в грудні удача може бути не на Вашому боці, щось задумане може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або проявити якусь іншу підлість щодо Вас. Також краще уникайте надмірностей перед Новим роком.

Тілець — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Близнюки — перевернута П’ятірка жезлів

У грудні Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас це чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

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Рак — перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Лев — Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона передбачає гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Діва — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком у грудні, — Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.

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Терези — Вісімка мечів

Під кінець року Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Скорпіон — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та хіті. Протягом грудня постарайтеся більше часу присвятити відпочинку та хобі, не перепрацьовуйте.

Стрілець — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе досягти успіху. Проте в особистому житті на зміни на краще не варто розраховувати.

Козоріг — Місяць

Це карта обману. Можливо, у грудні Ви будете нечесні з кимось чи із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Водолій — Сонце

Це карта переродження, духовного оновлення та готовності до нових поворотів у житті. Вірте в себе і свій успіх, — успіх буде на Вашому боці, і Ви зможете досягти всього в житті. Якщо Ви з кимось у сварці, то саме час зробити крок до примирення.

Риби — Королева кубків

Можливо, у грудні Ви схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

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