Як позбавитися конденсату на вікнах: дієві поради

Найчастіше конденсат утворюється на вікнах спальні

Через надмірну вологість у будинку може виникати пліснява, з якою не так просто впоратися. Тому якщо на вікнах накопичується конденсат, потрібно діяти швидко, інакше потім доведеться боротися з пліснявою, якої вже позбутися набагато складніше.

Позбутися конденсату можна без дорогих коштів та зайвих зусиль. На допомогу прийдуть прості поради, якими може слідувати кожен, пише Express.

Конденсат починає частіше з’являтися у зимові місяці. Багато людей можуть помітити, що вікно їхньої спальні особливо пітніє вранці від вологи. У деяких випадках це може бути єдина кімната у всьому будинку, яка вранці покрита конденсатом.

Це відбувається тому, що за ніч волога від вашого дихання збирається на холодній поверхні вікна. Це те саме, як якщо ви дихаєте на скло вікна і на ньому з’являється конденсат. Ефект посилюється багаторазово, якщо ви залишите двері в спальню закритою, а це означає, що зайвій волозі не буде куди подітися. Тому перша порада для того, щоб позбутися конденсату — це залишати двері в спальню відчиненими.

Далі, для того, щоб швидко позбутися конденсату, що вже накопичився, відкрийте вранці вікно. Так вологе повітря покине межі спальні.

А для того, щоб запобігти утворенню конденсату, найдієвішим методом є осушувач. Осушувач працює, втягуючи потоки теплого повітря у свої змійовики через вентилятор. Тепле повітря стискається, коли воно проходить через охолоджуючі змійовики пристрою, і конденсат залишається всередині осушувача. При цьому ви можете підібрати осушувач потрібної потужності і будь-який гаманець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подолати конденсат можна і за допомогою іншого лайфхаку. Знадобиться лише один продукт, який, напевно, є на вашій кухні. Трюк дуже просто, але дієвий.