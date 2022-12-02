Як зробити грілку з матеріалів, які можна знайти вдома
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Саме час використовувати бавовняні шкарпетки
Ракетні удари російськими окупантами змушують українців залишатися без електрики та опалення. Отримати тепло в цей холодний час можна завдяки сухій грілці, яку можна зробити своїми руками та за допомогою підручних матеріалів.
Як і у більшості наших читачів, у вас, мабуть, є ящик для бавовняних шкарпеток. Саме час їх використовувати, пише donbas24.
Як зробити суху грілку в домашніх умовах
Вам знадобляться:
- бавовняні шкарпетки (краще трубчасті), стара наволочка або старий одяг;
- рис, ячмінь чи овес;
- сушені трави або квіти, такі як лаванда, для розслаблюючого аромату.
Як зробити:
- Наповнюємо носок (або наволочку) рисом, або ячменем, або вівсом. Залишаємо достатньо місця вгорі, щоб можна було закрити отвір, зашивши його, або зав’язавши резинкою або мотузкою — тим, що втримає крупу.
- Кладемо в мікрохвильову піч. Включаємо високу потужність на три хвилини.
- Дістаємо з мікрохвильовки (обережно, буде гаряче!). Якщо через певний час грілка охолоне, просто повторно кладемо її в мікрохвильову піч, але цього разу на одну хвилину.
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