Як зробити грілку з матеріалів, які можна знайти вдома

Саме час використовувати бавовняні шкарпетки

Ракетні удари російськими окупантами змушують українців залишатися без електрики та опалення. Отримати тепло в цей холодний час можна завдяки сухій грілці, яку можна зробити своїми руками та за допомогою підручних матеріалів.

Як і у більшості наших читачів, у вас, мабуть, є ящик для бавовняних шкарпеток. Саме час їх використовувати, пише donbas24.

Як зробити суху грілку в домашніх умовах

Вам знадобляться:

бавовняні шкарпетки (краще трубчасті), стара наволочка або старий одяг;

рис, ячмінь чи овес;

сушені трави або квіти, такі як лаванда, для розслаблюючого аромату.

Як зробити:

Наповнюємо носок (або наволочку) рисом, або ячменем, або вівсом. Залишаємо достатньо місця вгорі, щоб можна було закрити отвір, зашивши його, або зав’язавши резинкою або мотузкою — тим, що втримає крупу. Кладемо в мікрохвильову піч. Включаємо високу потужність на три хвилини. Дістаємо з мікрохвильовки (обережно, буде гаряче!). Якщо через певний час грілка охолоне, просто повторно кладемо її в мікрохвильову піч, але цього разу на одну хвилину.

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