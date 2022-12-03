7 практичних порад як зберегти тепло в будинку без опалення

Важливо уважно стежити за своїм самопочуттям, адже падіння температури тіла може спричинити неприємності.

В Україні настала календарна та метеорологічна зима і через російські обстріли частину українців все ще не можуть отримати в повному обсязі комунальні послуги — опалення та електропостачання. Щоб узимку було комфортніше, можна використовувати низку рекомендацій.

У Британії у питаннях подолання холоду добряче набридли — у країні в багатьох будинках немає центрального опалення. Рекомендації припускають, що людям потрібно протоплювати свої будинки до 18 градусів.

Для того, щоб зберегти тепло, людям потрібно бути активними та добре харчуватися. Гаряче харчування хоча б раз на день та теплі напої протягом дня допоможуть у цьому. Закривайте штори ввечері та відкривайте вранці і, якщо можливо, використовуйте термопрокладки – це збереже тепло. Їхню функцію може виконати плівка на вікнах. Перевіряйте щільність закриття вікон на ніч. Тримайте в теплі обличчя та руки. Використовуйте багатошаровість — багато шарів краще утримують тепло ніж один. Зверніть увагу на утеплення ніг. Якщо ви сидите — закутуйтеся в плед або шаль, а ноги краще підняти — внизу повітря холодніше. Лягати спати краще також тепло одягненими. Для ночівлі можна завести спеціальні шкарпетки або навіть шапку, оскільки багато тепла втрачається через голову. Зігріти постіль можна як грілкою, так і електричною ковдрою. Експерти попереджають, що використовувати разом електроприлад та грілку на водяній основі не можна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Японії також немає центрального опалення. Попри тепліший клімат, японці шукають привід утеплитися через особливості будівництва будинків з легких матеріалів. У деяких регіонах Японії зима дуже сувора і доводиться виявляти винахідливість. У Німеччині також є свої секрети, але вони спрямовані здебільшого на економію ресурсів, оскільки в країні також багато будинків з індивідуальним опаленням.