7 практичних порад як зберегти тепло в будинку без опалення
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Важливо уважно стежити за своїм самопочуттям, адже падіння температури тіла може спричинити неприємності.
В Україні настала календарна та метеорологічна зима і через російські обстріли частину українців все ще не можуть отримати в повному обсязі комунальні послуги — опалення та електропостачання. Щоб узимку було комфортніше, можна використовувати низку рекомендацій.
У Британії у питаннях подолання холоду добряче набридли — у країні в багатьох будинках немає центрального опалення. Рекомендації припускають, що людям потрібно протоплювати свої будинки до 18 градусів.
- Для того, щоб зберегти тепло, людям потрібно бути активними та добре харчуватися. Гаряче харчування хоча б раз на день та теплі напої протягом дня допоможуть у цьому.
- Закривайте штори ввечері та відкривайте вранці і, якщо можливо, використовуйте термопрокладки – це збереже тепло. Їхню функцію може виконати плівка на вікнах.
- Перевіряйте щільність закриття вікон на ніч.
- Тримайте в теплі обличчя та руки. Використовуйте багатошаровість — багато шарів краще утримують тепло ніж один. Зверніть увагу на утеплення ніг.
- Якщо ви сидите — закутуйтеся в плед або шаль, а ноги краще підняти — внизу повітря холодніше.
- Лягати спати краще також тепло одягненими. Для ночівлі можна завести спеціальні шкарпетки або навіть шапку, оскільки багато тепла втрачається через голову.
- Зігріти постіль можна як грілкою, так і електричною ковдрою. Експерти попереджають, що використовувати разом електроприлад та грілку на водяній основі не можна.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Японії також немає центрального опалення. Попри тепліший клімат, японці шукають привід утеплитися через особливості будівництва будинків з легких матеріалів. У деяких регіонах Японії зима дуже сувора і доводиться виявляти винахідливість. У Німеччині також є свої секрети, але вони спрямовані здебільшого на економію ресурсів, оскільки в країні також багато будинків з індивідуальним опаленням.