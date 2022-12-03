Viva Borshch: колір українського борщу визнали кольором року (фото, відео)

Видання Ukraine.ua порівняло головний колір 2023 року із забарвленням української страви

Днями Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone представив головний колір 2023 — називається він Viva Magenta (18-1750). Нагадаємо, що кольором 2022 року є Veri Peri — відтінок синього, який дуже близький до бузкового.

Viva Magenta описується як нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу, пов’язаного саме з технологіями. Однак Ukraine.ua порівняло його з відтінком українського червоного супу – борщу, який відомий у всьому світі. Про це редактори видання написали на офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Колір року від Pantone – Viva Magenta, але його також можна назвати Viva Borshch! Цей електризуючий відтінок червоного нагадує нам про відому українську страву – борщ. Pantone каже, що колір вібрує енергією, він сміливий та безстрашний, потужний та наповнений. Ну ми, як українці, можемо віднестись до цих категорій. Цей колір вітає всіх і кожного з життєвим та бунтівним духом, як і Україна!", — йдеться у пості.

У компанії Pantone впевнені, що це сильний і сміливий відтінок, що вносить щось живе та реальне у світ технологій.

Нагадаємо, що нещодавно голлівудська актриса українського походження Міла Куніс назвала вареники та борщ "російською їжею". Тим часом знаменитість у численних інтерв’ю підтримує Україну та розповідає, як пишається тим, що її діти теж вважають себе українцями.