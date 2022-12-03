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Як зробити свічку з картоплі: горітиме сім годин, якщо дотримуватися цієї інструкції

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Свічку можна зробити своїми руками за лічені хвилини Новина оновлена 03 грудня 2022, 15:54
Свічку можна зробити своїми руками за лічені хвилини

Ця саморобна свічка точно коптити не буде

На тлі дефіциту потужностей в енергосистемі українцям доводиться мимоволі звикати до регулярних вимкнень електрики. Але ми народ неслабкий, і навіть високі ціни на різні джерела світла не змушують нас переставати вигадувати способи зробити, наприклад, свічки з підручних матеріалів.

При описаному нижче способі від свічки значно менше гару, ніж якщо використовувати для гніту вату або тканину. Як зробити свічку з картоплі в домашніх умовах, пише Ukr.Media.

Як зробити свічку тривалого горіння з картоплі своїми руками

Вам знадобиться:

  • глибока тарілка глиняна або скляна (не пластикова)
  • картопля
  • гніт
  • олія (рафінована)

Покрокова інструкція:

  1. У тарілку наливаємо близько 100 мл олії.
  2. У картоплі вирізаємо поглиблення близько 2 см. В середині поглиблення робимо отвір для гніту. Він повинен щільно тримати гніт, щоб той випадково не випав.
  3. Картоплю і гніт занурюємо в олію. У ролі гніту може виступати шнурівка, шматок марлевого бинта, звичайна мотузка.
  4. Протягаємо гніт через отвір, який ми зробили в картоплі. Зверху має залишитися близько 0,5 см.
  5. Кладемо свічку з картоплі в ємність з олією. Підпалюємо гніт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приготувати, якщо відсутній газ та електрика.

Теги:
#Картопля #Свічки #Рослинна олія #Лайфхак