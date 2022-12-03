Як зробити свічку з картоплі: горітиме сім годин, якщо дотримуватися цієї інструкції
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Ця саморобна свічка точно коптити не буде
На тлі дефіциту потужностей в енергосистемі українцям доводиться мимоволі звикати до регулярних вимкнень електрики. Але ми народ неслабкий, і навіть високі ціни на різні джерела світла не змушують нас переставати вигадувати способи зробити, наприклад, свічки з підручних матеріалів.
При описаному нижче способі від свічки значно менше гару, ніж якщо використовувати для гніту вату або тканину. Як зробити свічку з картоплі в домашніх умовах, пише Ukr.Media.
Як зробити свічку тривалого горіння з картоплі своїми руками
Вам знадобиться:
- глибока тарілка глиняна або скляна (не пластикова)
- картопля
- гніт
- олія (рафінована)
Покрокова інструкція:
- У тарілку наливаємо близько 100 мл олії.
- У картоплі вирізаємо поглиблення близько 2 см. В середині поглиблення робимо отвір для гніту. Він повинен щільно тримати гніт, щоб той випадково не випав.
- Картоплю і гніт занурюємо в олію. У ролі гніту може виступати шнурівка, шматок марлевого бинта, звичайна мотузка.
- Протягаємо гніт через отвір, який ми зробили в картоплі. Зверху має залишитися близько 0,5 см.
- Кладемо свічку з картоплі в ємність з олією. Підпалюємо гніт.
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