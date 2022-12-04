Щоб у темряві було видно: що та як треба носити пішоходам

Убезпечити себе – завдання пішохода

Взимку на вулицях темніє рано, а через відключення електроенергії та економії ліхтарів на вулицях працює дедалі менше. У таких обставинах важливо дотримуватись правил безпеки і дорослим, і дітям.

Вночі людину в темному одязі майже не можна побачити. Щоб мінімізувати ризик ДТП або іншого інциденту через темряву, варто використовувати елементи, що відбивають на одязі, а при переході дороги використовувати ліхтарик або спалах на телефоні. Так і водій побачить здалеку, і дорога буде виднішою.

Основні рекомендації:

носити світлі речі

використовувати світловідбиваючі аксесуари та одяг, наприклад жилети, флікери або браслет

для тварин можна придбати нашийники, які світяться.

Але навіть якщо є світловідбиваючий елемент, його потрібно правильно використовувати:

розміщувати краще з двох сторін, або з боку руху авто щодо вас

розміщувати на рівні зору водія, для дітей це голова, корпус, руки — через малий ріст їх важче помітити

найкраще помітні елементи більші за площею ніж 15 кв.см.

Зона видимості пішохода на дорозі

Раніше "Телеграф" розповідав, що через темряву на дорогах збільшилася кількість ДТП. Але не варто сподіватися лише на світловідбиваючі елементи — в умовах міста водія можуть відволікти знаки чи світло фар іншої машини. На дорозі важливо бути уважними для всіх учасників руху, нагадують у поліції.