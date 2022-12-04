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Щоб у темряві було видно: що та як треба носити пішоходам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дітей на дорозі видно гірше через зріст Новина оновлена 04 грудня 2022, 07:40
Дітей на дорозі видно гірше через зріст

Убезпечити себе – завдання пішохода

Взимку на вулицях темніє рано, а через відключення електроенергії та економії ліхтарів на вулицях працює дедалі менше. У таких обставинах важливо дотримуватись правил безпеки і дорослим, і дітям.

Вночі людину в темному одязі майже не можна побачити. Щоб мінімізувати ризик ДТП або іншого інциденту через темряву, варто використовувати елементи, що відбивають на одязі, а при переході дороги використовувати ліхтарик або спалах на телефоні. Так і водій побачить здалеку, і дорога буде виднішою.

Основні рекомендації:

  • носити світлі речі
  • використовувати світловідбиваючі аксесуари та одяг, наприклад жилети, флікери або браслет
  • для тварин можна придбати нашийники, які світяться.

Але навіть якщо є світловідбиваючий елемент, його потрібно правильно використовувати:

  • розміщувати краще з двох сторін, або з боку руху авто щодо вас
  • розміщувати на рівні зору водія, для дітей це голова, корпус, руки — через малий ріст їх важче помітити
  • найкраще помітні елементи більші за площею ніж 15 кв.см.
Зона видимості пішохода на дорозі за метри в залежності від кольору одягу
Зона видимості пішохода на дорозі

Раніше "Телеграф" розповідав, що через темряву на дорогах збільшилася кількість ДТП. Але не варто сподіватися лише на світловідбиваючі елементи — в умовах міста водія можуть відволікти знаки чи світло фар іншої машини. На дорозі важливо бути уважними для всіх учасників руху, нагадують у поліції.

Теги:
#Безпека #Дорога #Зима