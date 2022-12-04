Щоб у темряві було видно: що та як треба носити пішоходам
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Убезпечити себе – завдання пішохода
Взимку на вулицях темніє рано, а через відключення електроенергії та економії ліхтарів на вулицях працює дедалі менше. У таких обставинах важливо дотримуватись правил безпеки і дорослим, і дітям.
Вночі людину в темному одязі майже не можна побачити. Щоб мінімізувати ризик ДТП або іншого інциденту через темряву, варто використовувати елементи, що відбивають на одязі, а при переході дороги використовувати ліхтарик або спалах на телефоні. Так і водій побачить здалеку, і дорога буде виднішою.
Основні рекомендації:
- носити світлі речі
- використовувати світловідбиваючі аксесуари та одяг, наприклад жилети, флікери або браслет
- для тварин можна придбати нашийники, які світяться.
Але навіть якщо є світловідбиваючий елемент, його потрібно правильно використовувати:
- розміщувати краще з двох сторін, або з боку руху авто щодо вас
- розміщувати на рівні зору водія, для дітей це голова, корпус, руки — через малий ріст їх важче помітити
- найкраще помітні елементи більші за площею ніж 15 кв.см.
Раніше "Телеграф" розповідав, що через темряву на дорогах збільшилася кількість ДТП. Але не варто сподіватися лише на світловідбиваючі елементи — в умовах міста водія можуть відволікти знаки чи світло фар іншої машини. На дорозі важливо бути уважними для всіх учасників руху, нагадують у поліції.