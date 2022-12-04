Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: на Козорогів чекає тріумф, а Стрільців — кінець чорної смуги

Деякі зможуть зустріти цього тижня когось особливого

Другий тиждень зими принесе деякі труднощі, проте надасть і чудові можливості для розвитку та досягнення успіху.

У всякому разі, саме на це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 5 по 11 грудня включно.

Ось які карти випали на цей тиждень:

Овен — Королева кубків

Можливо, на новому тижні Ви схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Телець — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — протягом тижня Ви можете отримати неприємні новини та опинитися в непростій ситуації, проте не час виявляти нерішучість, треба діяти, відкинувши всі коливання.

Близнюки — Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона обіцяє, що протягом тижня у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Можливо, Вам доведеться зробити якийсь вибір чи пройти випробування, проте це піде Вам на користь. Також не прогавте можливість провести час із близькими та не ігноруйте їх порад.

Рак — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Лев — Королева жезлів

Ця королева обіцяє Вам на новому тижні сили для руху до своїх цілей і вдалу можливість просунутися кар’єрними сходами.

Діва — Колісниця

Ця карта каже, що наступного тижня Ваш розум буде сильнішим за емоції, через що випаде вдалий час для вирішення важливих питань, позбавлення від усього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Терези — перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним. У цьому положенні карта радить приділити час духовній складовій життя і подумати, чи не настав час оновити Вашу систему цінностей.

Скорпіон — перевернута Трійка жезлів

Протягом наступного тижня у Вас може все звалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Стрілець — Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цими днями, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Козоріг — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Протягом тижня Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Водолій — Паж мечів

Судячи з усього, у перший день тижня Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Риби — Четвірка пентаклів

Ця карта рекомендує ретельно обмірковувати кожен свій крок, перш ніж щось робити, і тоді все вийде так, як вам хочеться. Особливо можливі зрушення у фінансових справах. Але також ця карта закликає задуматися, чи у потрібному напрямку Ви рухаєтеся, і чи не надто прив’язані до матеріального.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року.