Чотири швидкі способи захиститися від протягів: як утеплити будинок без зайвих витрат

Приділіть утепленню трохи уваги, щоб почуватися комфортно в будь-яку погоду

Утеплити будинок чи квартиру легше сказати, ніж зробити. Але є чотири дешеві та швидкі способи захиститися від протягів та скоротити рахунки за електроенергію. Вам відразу стане тепліше, і навіть не доведеться використовувати обігрівач, який, до речі, можна зробити своїми руками.

Про лайфхаки з утеплення житла пише видання Mirror. Вам не доведеться кликати фахівців і витрачати на це безліч коштів. Більшість дій легко виконати самому, а для деяких трюків потрібні лише підручні предмети.

Ізоляція вікон

Візьміть звичайнісіньку плівку, яка, ймовірно, є у вашій кухонній шафі, приклейте її до віконної рами і продуйте феном, поки вона не прилипне до скла. Зніміть "захист" навесні.

Захист дверей

Просто наклейте пінопластову або гумову стрічку для захисту від протягів навколо дверей та інших щілин, через які проходить протяг.

Змініть фіранки

Повісьте штори перед вікнами, дверима і камінами, що не використовуються, тобто в місцях, де найбільше гуляють протяги. Ви навіть можете купити старі штори. Чим щільніший матеріал, тим краще.

Заповніть мостини

Якщо у вас є старі дошки для підлоги, ви можете усунути тріщини за допомогою шпаклівки. Але якщо у вас обмежений бюджет, ви можете заповнити щілини пап’є-маше або сумішшю тирси та клею ПВА.

Раніше "Телеграф" розповідав, як утеплити балкон своїми руками. Також ми писали, як підготувати будинок до зими без опалення.