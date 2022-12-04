Ефективно та швидко: як зробити обігрівач із бляшаної банки своїми руками (відео)

Для створення обігрівача знадобиться мінімум матеріалів

У зв’язку з масованими атаками росії на енергосистему України наші громадяни все частіше почали замислюватися про альтернативні джерела тепла. Одним із джерел може стати невеликий нагрівач-обігрівач з банки з-під газованого напою. За допомогою нього можна, як зігрітися, так і приготувати їжу.

Що потрібно для створення міні-обігрівача

Порожня банка з-під газованого напою;

Медичний спирт;

Перманентний маркер;

Канцелярська кнопка;

Молоток.

Як створити обігрівач-нагрівач

Візьміть банку і поставте її вгору дном. Потім використовуйте цвях і вбийте його у центр банки;

Використовуйте канцелярські кнопки та зробіть 4 отвори навколо цього отвору для цвяха. Ви можете використовувати молоток, щоб забити штифти у банку;

Зробіть 16 отворів навколо внизу, використовуючи самі канцелярські кнопки;

Тепер покладіть банку горизонтально на рівну поверхню та проведіть рівну лінію за допомогою перманентного маркера по колу;

Зробіть надріз по цій лінії канцелярським ножем. Тепер у вас є дві частини. Той, у якому раніше було просвердлено отвори, буде зверху, а інший буде нижньою частиною;

Згорніть ізоляційну плівку для труб та закріпіть її всередині нижньої частини банки;

Надягніть просвердлену частину банки на основу, заповнену ізоляцією, і з’єднайте його;

Налийте медичний спирт на банку, щоб наповнити її. Підпаліть паливо над нагрівачем;

Коли всі отвори загоряться, помістіть монету, щоб закрити центральний отвір у банку.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективний обігрівач за допомогою скляної банки та мідної трубки.

Також ми повідомляли, що для обігріву свого будинку можна використовувати саморобний обігрівач. Для його створення потрібно небагато часу та матеріалів.